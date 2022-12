O fim de ano será de muitas surpresas, e uma delas é o Réveillon 2023 organizado pela Villa Bier no dia 31 de dezembro em Vilhena.

O evento será comandado pelos dos cantores Pedro Luccas & Vinícius e Vicente Junior, mas também terá a participação de Fioresi, Junio Nick, DJ Romarinho, Dj Kalil e Félix.

E para presentear todos os eleitores, o Extra de Rondônia em parceria com o Villa Bier está sorteando 2 ingressos pista.

Para concorrer basta deixar seu nome completo, número de telefone e responder a seguinte pergunta nos comentários, “ONDE SERÁ REALIZADO O RÉVEILLON 2023?”, e pronto, já estará concorrendo.

Lembrando que só serão válidos os feitos dentro desta matéria.

SOBRE O EVENTO:

Você ainda pode aproveitar o 1° lote com preços promocionais, Pista (sertanejo e eletrônico) por apenas R$ 80,00, Vip sertanejo R$ 150,00 com mil litros de chopp, Vip Eletrônico também no valor de R$ 150,00 com mil litros de chopp.

Mesa de ouro para 6 pessoas contendo 1 Old Par, 6 Red Bull e 2 champagne por R$1,8 mil – mesa pata para 6 pessoas com 1 Black Label, 6 Red Bull e 1 champagne no valor de R$1,5 mil e mesa bronze com para 6 pessoas 1 Red Label e 6 Red bull por R$1,2 mil.

As mesas podem ser acrescentadas cadeiras caso necessário, mesas de ouro, prata e bronze tem garçom exclusivo e segurança.

E para finalizar, será disponibilizada mesa de frutas, cozinha preparada com porções e queima de fogos exclusivo.

Para mais informações e compra de ingressos (69) 98405-6910 – Djavan Santos.