O Projeto Social Lutando para um Futuro, apoiado pela Associação dos Servidores da Polícia Federal de Vilhena – ASPFV realizou neste último domingo o seu Exame de Faixas, tendo como avaliadores o Mestre Josué e o Professor Júlio, grandes nomes do Taekwondo de Vilhena.

O Mestre Fabio Santana, que também é Agente de Polícia Federal é o responsável pelo andamento das aulas, que são totalmente gratuitas no Tatame localizado dentro da Delegacia da PF no município.

O Mestre Santana salientou que esse Projeto Social começou em outubro de 2018 e que juntamente com Professora Daiane já ministrou aulas para mais de 200 jovens desde então.

Este ano foi bem marcante para essa turma, pois a equipe se sagrou Campeã Estadual Geral, alguns títulos também do Estadual Estudantil aconteceram, além de ter o aluno João Pedro se classificado e disputado o JEB ‘s – Jogos escolares Brasileiros, muitos talentos apareceram durantes essas competições.

O Taekwondo de Vilhena está em um grande crescente haja vista o resultado recente obtido pela Brenda, aluna do Mestre Josué, ela foi medalhista numa importante competição nacional que é a Copa Brasil.

Agora é focar no próximo ano, ressalta Santana, a meta é formar o primeiro Faixa Preta do Projeto em 2023, assim como continuar levando a atleta não só nas competições regionais como para as nacionais, para isso obviamente, a ajuda de todos será de grande valia para apoiar tantos os nossos atletas como os do Mestre Josué, para assim Vilhena continuar no topo do Taekwondo de Rondônia.

Para finalizar fica o agradecimento ao SICOOB-Credisul, para a Secretaria Municipal de Esportes, ao Clube de Tiro Artico que apoiaram a ASPEV nessa batalha durante este ano.