A Frimesa Cooperativa Central vai promover, a partir das 17h desta terça-feira (13), o que é definido como o “maior projeto agroindustrial de sua história”.

Afinal, é nesse horário que a empresa realizará a inauguração do maior frigorífico de suínos da América Latina.

A nova estrutura a ser mantida pela Frimesa está localizada no município de Assis Chateaubriand, no oeste do Paraná. Apesar do evento de lançamento, que deverá contar com executivos da empresa e lideranças do cooperativismo brasileiro, o novo espaço está programado para dar início às atividades a partir do mês que vem — ou seja, a operação começará, de facto, em janeiro de 2023.

O conceito de ser inaugurado já com a marca de ser o maior frigorífico de suínos da América Latina se dá pela capacidade de processamento anunciada pela empresa. Inicialmente, o novo espaço deverá ser responsável pelo abate diário de pelo menos 4 mil animais. A expectativa, contudo, é chegar daqui uma década à capacidade máxima: de 15 mil suínos sendo abatidos por dia. Conforme ressalta o presidente da Frimesa, Valter Vanzella, isso será possível a partir de ações em conjunto das cooperativas filiadas.

“A capacidade deste novo frigorífico é 15 mil suínos por dia” — Valter Vanzella

“Nosso planejamento diz que é necessário o abate de 7,5 mil suínos por dia para alcançar o ponto de equilíbrio“, afirma Vanzella. “Acredito que, com os esforços dos associados das cooperativas filiadas, logo chegaremos ao necessário. Todavia, a capacidade deste novo frigorífico é 15 mil suínos por dia, quantidade que alcançaremos ao longo de alguns anos”, reforçou, dessa forma, o executivo.

Números do novo frigorífico de suínos

As obras para a construção daquele que chegará ao mercado para ser o maior frigorífico de suínos da América Latina começaram em 2017. De acordo com a equipe de comunicação da Copagril, uma das cinco cooperativas agropecuárias que formam a Frimesa, o espaço conta com 148 mil m² de área construída, em terreno de 115 hectares.

Localizado em Assis Chateaubriand, o novo frigorífico terá a missão de ser, conforme destaca a própria Frimesa, “peça-chave” na cadeia produtiva de suínos, indo do processamento à comercialização — passando pela industrialização. Com o centro do município sendo cortado por três rodovias (PR-239, PR-364 e PR-486), o novo espaço tende a facilitar a logística e diminuir as distâncias e os custos no transporte dos animais.

Segundo comunicado enviado à imprensa,, além de outros R$ 2 bilhões direcionados para a cadeia produtiva. Com a, a meta da empresa é atingir a capacidade de abater 15 mil suínos por dia em até dez anos (2032).

Além disso, o diretor-executivo da Frimesa, Elias José Zydek, reforça que, para o plano de expansão, haverá mais investimentos em ampliação de fábricas de ração, fornecimento de máquina e equipamentos aos terminadores. Dessa forma, a expectativa é que a Frimesa aumente o seu plantel em 166% até 2023. Assim, irá pular das atuais 90 mil para 240 mil fêmeas.