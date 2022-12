A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira (15) operação contra suspeitos de financiar protestos antidemocráticos no país após o resultado das eleições.

São 81 mandados de busca e apreensão realizados em oito unidades da Federação (Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal). Os agentes cumprem os mandados por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Os nomes dos alvos da operação não foram divulgados.

Essa é a maior operação contra financiadores de atos antidemocráticos feita desde o fim das eleições. A ação é realizada contra pessoas e empresas identificadas pelas forças federais e locais de segurança como financiadores dos atos e bloqueios nas rodovias brasileiras.

Desde o fim do segundo turno das eleições, manifestantes contrários ao resultado têm fechado rodovias e acampam em frente a quartéis das Forças Armadas em diversas cidades do país.

Na última segunda-feira (12), manifestantes protagonizaram atos de vandalismo em Brasília, ao atear fogo em ônibus e carros e atacar prédios públicos — entre eles uma delegacia — e comerciais. Apesar da depredação, ninguém foi preso.

Os manifestantes tentaram invadir o prédio da Polícia Federal depois que o ministro determinou, a pedido da Procuradoria-Geral da República, a prisão de uma liderança indígena que participava das manifestações.

Nesta quarta-feira (14), Moraes disse que ainda havia muita gente a prender, em referência a financiadores dos atos, e deu o prazo de 48 horas ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), para se manifestarem sobre os atos de vandalismo registrados na capital federal.

Moraes cobrou dos dois informações sobre as medidas tomadas pelas forças de segurança em relação aos fatos ocorridos na capital federal. Durante os protestos, manifestantes tentaram invadir a sede da Polícia Federal e incendiaram ao menos sete veículos e quatro ônibus. Ninguém foi preso.

Bloqueios em rodovias

No início de novembro, rodovias foram bloqueadas em todo o país. Na época, Moraes determinou a “imediata desobstrução” das rodovias pelas Polícias Federal, Rodoviária Federal e Militares dos estados.

O ministro já havia determinado o bloqueio das contas bancárias de 43 empresários suspeitos de financiar atos contra o resultado da eleição presidencial e ordenou a prisão do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, em caso de descumprimento da ordem de desbloqueio das rodovias.