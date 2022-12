O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou, nesta quarta-feira (14), nota com revisão das projeções para o setor agropecuário em 2022 e 2023.

Para o próximo ano, a estimativa foi revisada de crescimento de 10,9% para alta de 11,6%, com aumento de 14,2% no valor adicionado (VA) da produção vegetal e de 1,6% no VA da produção animal.

Na previsão anterior, os autores utilizaram como base as projeções de estimativas da publicação “Perspectivas para a Agropecuária – Safra 2022/2023”, divulgada pela Conab em agosto, tanto para a produção vegetal quanto para a produção animal.

Na nova estimativa para o próximo ano, os dados para a produção vegetal têm como base o prognóstico da Produção Agrícola para 2023 divulgado pelo IBGE mais recentemente, enquanto as estimativas para a pecuária são produzidas a partir de modelos econométricos próprios dos pesquisadores do Ipea.

As estimativas do IBGE para a soja são mais otimistas do que as divulgadas anteriormente, que agora são de alta de 22,5%, ante crescimento de 21,2%.

No que diz respeito à produção animal, há perspectiva de crescimento para todos os segmentos.

O segmento de bovinos ainda deve se beneficiar da fase positiva do seu ciclo de produção em 2023 antes do início da retenção de fêmeas para reposição do rebanho, a produção de suínos permanece em patamares elevados apesar da redução da demanda chinesa e a produção de leite apresenta uma tendência de melhora que permite projetar um ano seguinte de recuperação.

Para 2022, a previsão do VA, que era de uma queda de 1,7% (como divulgado na Nota nº 27 da Carta de Conjuntura nº 56) foi revisada para um recuo menor, de 1,0%.

A projeção do VA da produção vegetal para este ano foi revista de uma redução de 3,0% para queda de 2,6% em relação ao ano anterior.

Para a produção animal, a estimativa de crescimento foi revista de 4,1% para 5,7%.

O que motivou a nova previsão para 2022 foi a revisão pelo IBGE do resultado do Sistema de Contas Nacionais anuais e trimestrais para o setor agropecuário no período de 2020, no primeiro semestre deste ano e o forte crescimento da produção de bovinos no terceiro trimestre deste ano.

As previsões são baseadas nas novas estimativas do IBGE divulgadas recentemente no levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) e nas pesquisas trimestrais do abate de animais, do leite e da produção de ovos de galinha.

A revisão do recuo de 3,0% para queda de 2,6% no VA da produção vegetal em 2022 é justificada especialmente pelas novas estimativas para a produção de soja e laranja.

Principal produto da produção vegetal e do setor agropecuário, a soja vem registrando melhora nas estimativas de produção desde março deste ano.

A produção animal também contou com revisão para cima na nova estimativa e foi o componente que mais contribuiu para o novo número do VA do setor agropecuário em 2022.

Na contramão do desempenho positivo registrado pelos segmentos da produção animal, o leite apresentou a terceira queda seguida no resultado interanual.

A produção de leite caiu 1,7% no trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior.

Enquanto isso, a previsão para a produção de ovos quase não sofreu revisão, indicando pequeno crescimento de 0,5% no ano.