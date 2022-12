O Ministério Público de Rondônia (MP) obteve, no Tribunal do Júri, a condenação de quatro integrantes de facção criminosa por homicídio qualificado, na forma tentada, e outros crimes, no Município de Cacoal.

O grupo foi sentenciado a penas que variam de 2 a 18 anos de reclusão, pelo ataque a um homem que teria denunciado à Polícia a posse de celulares por detentos com quem cumpria pena e que compunham grupo rival. A vítima sobreviveu.

O julgamento, realizado no Fórum Criminal da cidade, teve a atuação do Promotor de Justiça Rodrigo Nicoletti, que sustentou a tese da prática dos crimes, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas, argumentos que foram acatados pelo Conselho de Sentença.

De acordo com o MP, o ataque aconteceu em maio de 2022, no Município de Cacoal, bairro Paineiras, onde três integrantes da facção, após manterem-se em vigília na casa de um quarto componente do grupo, adentraram a casa da vítima, munidos de arma de fogo, disparando diversos tiros. O homem conseguiu se desvencilhar dos tiros, tendo fugido do local.

OUTROS CRIMES

Após, conforme narra o MP, os integrantes, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, roubaram motocicleta do homem que foi alvo do ataque.

O veículo foi ocultado (receptação) por um dos componentes do grupo para, momentos depois, ser incendiado por dois dos réus. Para a prática dos crimes, o grupo, que integrava facção criminosa, contou com a ajuda de um adolescente (corrupção de menores).

SENTENÇAS

Diante dos fatos, o Conselho de Sentença condenou, pelos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, roubo, incêndio, corrupção de menores e organização criminosa os réus M. R. R de P – a 18 anos, e L.N. F. D. O. W, a 17 anos de reclusão em regime fechado.

O réu J.S. L. foi sentenciado a 15 anos e oito meses de reclusão pelos crimes de homicídio, na forma tentada, organização criminosa, roubo e corrupção de menores. D. O. W. foi condenada a 2 anos e 4 meses de reclusão. O regime será inicialmente aberto.