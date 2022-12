A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, na madrugada dessa quinta-feira (15), realizando atividade de fiscalização de trânsito, na BR 364, próximo ao Km 331, no município de Ji-Paraná, abordou um caminhão que carregava cloridrato de cocaína e pasta base. O motorista, de 44 anos, estava indo para o Mato Grosso.

Durante a abordagem, nossa equipe observou uma lata vazia de cerveja na cabine. O homem não quis se submeter ao teste do etilômetro. Por não apresentar sintomas, foi lavrado o auto de infração correspondente e o veículo tracionador foi removido ao pátio, pois o motorista não apresentou um condutor habilitado.

Após buscas minuciosas, foram encontradas no compartimento do conjunto roda/pneu do semirreboque 107,04 Kg de drogas ilícitas, sendo a maior parte de pasta base de cocaína. A ação contou com o apoio de um cão da Polícia Militar do Estado de Rondônia. O material foi encaminhado à Polícia Judiciária para destruição. Equipes da Inteligência da PRF estão atuando para localizar o infrator.

Conforme estimativa da Polícia Rodoviária Federal, o quilo das drogas ilícitas está avaliado em R$ 120 mil (pasta base) e R$ 180 mil (cloridrato). O prejuízo estimado aos criminosos é de R$ 14.130.000,00 milhões.

Rondônia não produz cocaína, mas é um dos estados que faz fronteira com a Bolívia (um dos três países com maior produção da droga no mundo), tornando nosso território um dos corredores de escoamento da produção andina, que é destinada ao rentável mercado europeu. Nesse cenário, esta apreensão representa mais um duro golpe ao crime organizado do tráfico internacional de drogas.