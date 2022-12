A edição de vídeo é um processo emocionante, criativo e técnico que pode ajudá-lo a transformar suas filmagens brutas em uma produção de aparência profissional. Seja você um novato ou um editor de vídeo experiente, ter uma compreensão abrangente do processo é essencial para criar o melhor produto final.

Com este guia, você pode obter uma compreensão clara dos fundamentos da edição de vídeo e aprender o que precisa saber antes de começar. Desde os diferentes tipos de software, aos vários equipamentos e ferramentas, às técnicas de edição e às diferentes etapas do processo de edição, este guia tem todas as informações necessárias para criar um vídeo impressionante. Prepare-se para se tornar um editor de vídeo mestre e criar vídeos incríveis que irão impressionar seu público.

Introdução à edição de vídeo

O objetivo da edição é organizar e combinar diferentes clipes para criar uma história coerente. O termo “editar” vem do ato de cortar fisicamente e arranjar pedaços de filme para criar uma nova seqüência. Isto é feito com um editor de vídeo, que é um software que permite selecionar, reorganizar e combinar clipes. Ao escolher um software de edição de vídeo, certifique-se de compreender os diferentes tipos de software de edição de vídeo. Há três categorias principais de software de edição de vídeo: – NLE (Non-Linear Editing): Este tipo de software de edição funciona como uma linha do tempo, com cada clipe representado como uma barra horizontal. – Edição Linear: Este é semelhante ao software NLE, mas funciona verticalmente. – Cineliano: Projetado especificamente para editores de vídeo, este software é tipicamente mais caro do que outros tipos de software de edição. Você também pode escolher entre software de edição de vídeo pago e gratuito. A maioria dos softwares profissionais de edição de vídeo é paga, mas há uma variedade de opções de softwares gratuitos de edição de vídeo. Se você é um iniciante, usar um software gratuito é uma ótima maneira de começar a aprender o básico da edição de vídeo.

Equipamentos, Software e Ferramentas Essenciais

Antes de começar a editar seus videoclipes, você precisa ter todo o equipamento e software necessários. Muitos programas de edição de vídeo estão disponíveis gratuitamente, mas você precisará de um computador para executá-los. Computador – Você pode editar vídeo em um computador que esteja rodando qualquer sistema operacional, mas os computadores Windows são normalmente usados em estúdios. Software de computador – O software de edição de vídeo permite combinar e editar clipes e exportar o novo vídeo como um único arquivo. Há vários programas de edição de vídeo gratuitos disponíveis, ou você também pode adquirir um software por uma taxa. Acessórios de computador – Embora você não precise gastar muito dinheiro em acessórios de computador, você deve ter os seguintes itens em mãos antes de começar a editar: – Monitor – Você passará horas olhando para o monitor durante a edição, por isso é importante ter um monitor que forneça uma imagem clara. – Teclado – Um teclado padrão é bom para edição, mas você pode querer considerar um teclado com teclas reduzidas se você tiver espaço limitado. – Rato – Você pode usar um mouse padrão, mas muitos editores de vídeo preferem ratos de jogo que fornecem botões extras para acelerar a edição.

Tipos de Técnicas de Edição

Há muitas técnicas diferentes de edição que podem ser usadas na edição de vídeo. O tipo de técnica que você escolher dependerá do tipo de vídeo que você está criando e da mensagem geral que você está tentando transmitir. – Corte – Um corte é o tipo mais simples e mais comum de edição. Ele simplesmente conecta dois clipes cortando de um tiro ao outro. – Transição – Uma transição é uma edição que mistura dois clipes juntos. Há muitos tipos diferentes de transições que são usadas na edição de vídeo. – Match Cut – Os cortes de fósforos são usados para criar uma conexão perfeita entre dois clipes. – Corte reverso – Um corte reverso ocorre quando se corta de um tiro de perto para um tiro largo.

Diferentes etapas no processo de edição

– Pré-produção – Antes de mergulhar na edição de suas filmagens brutas, você deve passar por uma fase de pré-produção. Durante esta fase, você deve pesquisar seu tema, criar um storyboard e selecionar sua música. – Edição – Aqui é onde você seleciona, reorganiza e combina clipes para criar uma história coerente. – Pós-produção – Depois de terminar de editar seu vídeo, você deve adicionar quaisquer efeitos especiais, como títulos e gráficos, e criar uma mixagem de áudio. – Distribuição – Depois de terminar de editar seu vídeo, você vai querer compartilhá-lo com outras pessoas. Há várias maneiras de distribuir seu vídeo, incluindo o upload para mídias sociais, hospedando-o em um site e/ou enviando-o por e-mail.

Dicas para fazer um ótimo vídeo

– Escolha um tópico pelo qual você é apaixonado – Se você é realmente apaixonado por seu tópico, ele brilhará em seu vídeo. – Crie um esboço – Um esboço o ajudará a permanecer no caminho certo e manter seu vídeo focado no tópico principal. – Mantenha-o breve – Vídeos longos são muitas vezes desanimadores e desligarão sua audiência. Tente manter o seu vídeo com menos de 10 minutos de duração. – Adicione uma mixagem de áudio – O áudio é tão importante quanto o vídeo, então certifique-se de adicionar uma mixagem de áudio com som claro e conciso. Isto pode ser tão simples quanto uma locução ou música. – Adicionar elementos visuais – Você não precisa criar uma produção de vídeo completa, mas adicionar elementos visuais, tais como imagens ou gráficos, pode tornar seu vídeo mais envolvente.

Erros comuns a evitar

– Não definindo seu público – Você precisa saber para quem você está criando o vídeo e quais são suas necessidades e desejos antes de começar a editar seu vídeo. – Não planejar com antecedência – Um vídeo mal planejado muitas vezes parece não ser profissional. Se você estiver usando recursos visuais em seu vídeo, certifique-se de tê-los devidamente creditados e obtidos. – Não usar um roteiro – Seu vídeo deve ser claro e conciso, e um roteiro pode ajudá-lo a conseguir isso. – Não ensaiando – Ensaie seu vídeo antes de começar a edição para garantir que ele flua sem problemas.

Diferentes tipos de software de edição de vídeo

Estes são os tipos mais comuns de software de edição de vídeo. Ao ler as descrições, você pode decidir qual tipo é o mais adequado para você. – NLE (Non-Linear Editing): Este tipo de software de edição funciona como uma linha do tempo, com cada clipe representado como uma barra horizontal. Você também pode usar este tipo de software para criar um vídeo linear a qualquer momento durante o processo de edição. – Edição Linear: Este é semelhante ao software NLE, mas funciona verticalmente. – Cineliano: Projetado especificamente para editores de vídeo, este software é normalmente mais caro do que outros tipos de software de edição.

Como escolher o software de edição de vídeo certo

– Pesquisa – Pesquise as opções disponíveis e converse com pessoas que utilizaram diferentes softwares para descobrir qual é o melhor software de edição de vídeo para você. – Determine seu orçamento – Você pode encontrar software de edição de vídeo gratuito, mas também pode gastar muito dinheiro em software de edição. Determine quanto você pode gastar em software de edição de vídeo, e depois pesquise as opções disponíveis dentro de seu orçamento. – Identifique suas necessidades – Antes de começar a olhar para softwares diferentes, pense em suas necessidades. Que tipo de vídeo você deseja criar? Que software você precisa para criar esse tipo de vídeo?

Como aprender a editar vídeos

– Veja tutoriais – Há muitos tutoriais online que o ajudarão a entender o básico de como editar vídeos. Você pode encontrar tutoriais para muitos tipos diferentes de software de edição de vídeo, incluindo NLE, linear, e Cinelike. – Prática – Você não pode aprender como editar vídeos a partir de um tutorial. Você deve praticar para realmente dominar a edição de vídeos. Comece com pequenos clipes e crie algo que mostre sua criatividade. Quando você se sentir confortável, passe para vídeos mais longos.

Conclusão

Como pode ver, a edição de vídeo é um processo complexo, demorado e que consome energia. Se é um profissional, ou se quer ser um, ainda tem de aprender a fazê-lo. Mas se não tiver tempo para edição de vídeo, é muito mais fácil utilizar um serviço de edição de fotografia e vídeo online como https://br.depositphotos.com/bgremover.html. Pode utilizar este serviço para remover fundos de qualquer vídeo. Esta ferramenta ajudá-lo-á a evitar o desperdício de tempo valioso.