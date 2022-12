A administração municipal de Corumbiara aposta na elevação da qualidade do ensino público sob responsabilidade da gestão, investindo em diversos setores relacionados à Educação.

E, de acordo com o prefeito Leandro da Saúde (PSB), os investimentos passam também pela melhoria do sistema de transporte escolar, para garantir não apenas o pleno acesso, mas também da qualidade do serviço.

Assim foi feito trabalho intenso de recuperação das estradas vicinais, com encascalhamento este ano de mais 120 quilômetros em vias por onde transitam os ônibus escolares, disponibilizando melhoria de acesso.

E dada as características do relevo do Município, com pontos onde a acessibilidade é mais complexa, foi adquirido o primeiro coletivo da frota escolar dotado de tração diferenciada para superar obstáculos.