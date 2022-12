O auxiliar de serviços gerais, Fagner Bento Sobrinho, de 29 anos, que sofreu acidente na manhã do último dia 12, em Cabixi, quando se deslocava para o trabalho e bateu num cachorro Pit Bull que foi abandonado na rua pelo dono que se mudou da cidade, passou por cirurgia no hospital de Cacoal, agora precisa de ajuda para custear as despesas do tratamento, (leia mais AQUI).

De acordo com a esposa de Fagner, ele trabalha como auxiliar de serviços gerais nas fazendas da região, e não tem condições financeiras no momento para custear as despesas do tratamento, e como o proprietário do animal foi embora da cidade não há como acioná-lo na justiça.

O casal tem dois filhos e agora com Fagner sem poder trabalhar ficou uma situação muito complicada, desabafa a esposa.

Com isso, o casal pede ajudar da comunidade, quem puder colaborar entrar em contado pelo telefone (69) 9 9200-3657 – ou através do Pix 9 9200-3657 (Rayanne Gomes de Oliveira) – qualquer valor será muito bem vindo.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>