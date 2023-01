O vereador Samir Ali (Podemos) assumiu na tarde deste domingo, 1º, o mandato de presidente do Poder Legislativo de Vilhena para o biênio 2.023/2.024.

A cerimônia foi realizada no Plenário da Câmara de Vereadores da cidade, e ocorreu minutos antes da posse do prefeito e do vice-prefeito eleitos em outubro passado em pleito suplementar.

Também foram oficializados em seus cargos os demais integrantes da Mesa Diretora, sendo que o 1º vice-presidente e o 2º vice-presidente, vereadores Dhonatan Pagani (Podemos) e Sargento Damasceno (PROS), estavam presente na solenidade.

A primeira-secretária Vivian Repessold (PP) e o segundo-secretário Ademir Alves (União Brasil) não puderam comparecer por motivo de força maior, porém estão confirmados em suas funções.

Falando para um público que lotou as dependências da Câmara Municipal, Samir Ali agradeceu a confiança de seus pares e o apoio da população, assegurando que tanto ele, a Mesa Diretora e o Parlamento vilhenense tem plena consciência do momento histórico que o Município atravessa, e da responsabilidade que lhes cabe.

“A experiência que obtive nestes seis meses de interinidade no cargo certamente me preparou para o grande desafio dos próximos dois anos, mas asseguro aos meus colegas, aos dirigentes do Executivo que tomarão posse a seguir, e principalmente a população de Vilhena que me dedicarei de forma integral à missão que me foi confiada, com total comprometimento e disposição para o trabalho em prol de nosso Município”, disse Ali.

Ele também assegurou que a Câmara Municipal será parceira do Executivo neste período único que Vilhena atravessa, garantindo que o Legislativo estará sempre à postos para cumprir com suas funções institucionais focando no desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida dos vilhenenses.

ENTREGA DE RECURSOS

Fechando a cerimônia, os vereadores presentes entregaram um cheque simbólico ao novo prefeito, no valor de R$ 2,5 milhões, correspondente a devolução de verbas que foram repassadas ao longo do ano para custeio das despesas do Legislativo, porém graças a política de austeridade e bom senso praticadas pelo próprio Samir Ali, que presidiu a Casa de Leis interinamente entre julho e dezembro passados, foi possível economizar tal montante.

O dinheiro deverá ser investido preferencialmente nas áreas de Saúde e Educação.