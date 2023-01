Acidente envolvendo uma caminhonete S10, com placa de Rolim de Moura e um Fiat Fiorino, com placa de porto Velho, aconteceu no começo da tarda quinta-feira, 19, no cruzamento da Avenida Celso Mazutti, com a Rua Ezequiel Cassim, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da Fiorino saia da rotatória do Posto Cinta Larga, para acessar a Rua Ezequiel Cassim, quando foi atingido pelo motorista da picape, que transitava pela Celso Mazutti, sentido Cuiabá, porém em vez de acessar a BR-364, continuou na contramão de direção, com isso, acabou provocando a colisão.

No choque, o condutor da Fiorino sofreu ferimentos nos braços devido aos cacos de vidro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para registrar a ocorrência.

