Nesta quinta-feira, 19, e amanhã, 20, estão sendo realizadas as matrículas de crianças que serão atendidas pela Creche Professora Mônica, no bairro Alpha Parque em Cacoal.

As matrículas tiveram início na última terça-feira, inicialmente para os pais que já haviam participado da Chamada Escolar.

Construída em alto padrão e atendendo aos critérios exigidos pelo Fundo Nacional de Educação (FNDE), a creche entrará em funcionamento agora no início do ano letivo e conta com uma excelente infraestrutura.

A creche conta com berçário, cozinha equipada e profissionais qualificados para atender à clientela do bairro Alpha Parque e dos bairros circunvizinhos, como Alphaville, Residencial Machado, Paineiras e Colina Verde (São Marcos).

Os pais poderão optar por matricular as crianças no período matutino (07h30 às 11h30) ou vespertino (13h30 às 17h30).

A mãe Iulene Santos afirmou que estava muito feliz por essa oportunidade de matricular sua filha e explicou que considera muito importante a oportunidade de interação entre as crianças. “Minha filha não conversa muito e agora ela vai poder conviver com outras crianças”, disse.

CARTÃO DE VACINA

Para matricular os filhos, os pais precisam apresentar a carteira de vacinação em dia e quem ainda não retirou esse comprovante, poderá ir até à Unidade Básica de Saúde (UBS) do seu bairro. As crianças que ainda não foram vacinadas, podem ser vacinadas no local.

O Secretário Gildeon Alves pede que os pais fiquem atentos ao prazo de matrícula e não deixem para a última hora. As matrículas prosseguem hoje (19) e amanhã (20) para os pais que não fizeram a inscrição prévia na chamada escolar.