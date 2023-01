A vítima foi perseguida por dois homens armados, um com faca e outro com um pedaço de madeira, homem se livrou da morte porque se escondeu em um bar.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio na Rua Jô Sato esquina com a Rua Maceió, no bairro José de Anchieta, em Cerejeiras.

A vítima contou a polícia que chegou em uma casa, onde conhece o morador identificado por “A” mais conhecido pelo apelido de “157”, porém, A, não estava, estava apenas a esposa dele, identificada por “L”.

Com isso, a vítima identificada por “K.V.M.,”, foi aos fundos do imóvel, onde segundo informação dele, é usado por dependentes químicos para fazerem uso de drogas.

Contudo, quando estava arrumado o local, 157 chegou em companhia de outro homem identificado por “E”, A portava uma faca e, E, portava um pedaço de madeira. A., disse a K que iriam matá-lo, pois ele estava importunando sua mulher.

Com medo, K., se apossou de uma ferramenta chamada “Cutelo” para se defender e entrou um luta corporal com A e E, sendo golpeado no pescoço e na cabeça.

Mesmo ferido, a vítima conseguiu correr, sendo perseguido pelos suspeitos, mas conseguiu se escondeu em um bar nas proximidades.

A vítima foi levada ao Hospital Municipal São Lucas pelo Corpo de Bombeiros.

Os agressores fugiram tomando rumo ignorado. Contudo, a polícia fez buscas e prendeu um dos suspeitos.