A reportagem do Extra de Rondônia confirmou na manhã desta quinta-feira, 26, que haverá mudanças na relação entre a nova administração do sistema de saúde municipal e os Municípios da região do Cone Sul e Noroeste do Mato Grosso no que diz respeito a utilização dos serviços no setor prestados em Vilhena.

Segundo o que foi apurado as prefeituras que encaminharem pacientes para ser atendidos em Vilhena terão que entrar com contrapartida para o custeio dos tratamentos realizados no sistema local, porém a forma como isso ocorrerá ainda está sendo definida.

As informações dão conta de que, por enquanto o atendimento prossegue da maneira que vem sendo realizado, mas dentro de uns quinze dias haverá a mudança de critérios no que diz respeito aos pacientes de outras cidades.

Independentemente do que venha a ser adotado a fonte do site garante que ninguém ficará sem receber a atenção que precisa, não importando a origem do paciente, obedecendo a universalidade assegurada pelo SUS, porém o custeio não ficará mais a cargo exclusivamente dos recursos de Vilhena.

As novas diretrizes serão comunicadas em breve às administrações municipais das cidades vizinhas e ao público em geral.