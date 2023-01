As rotações gratuitas são uma das principais características de bônus oferecidas aos jogadores de cassino online. Eles dão a você a chance de ganhar prêmios sem apostar. Ou seja, você vai ao site, passa pelo procedimento de registro, deposita dinheiro em sua conta, escolhe sua jogabilidade e, além das giros principais, faz giros adicionais. Você não precisa pagar nada por eles, e as chances de ganhar um prêmio real são mais do que reais. As apostas grátis geralmente são as mesmas que as apostas regulares anteriores, pagando dinheiro neste caso ao cassino. O número de linhas ativas no slot é calculado exatamente da mesma forma. Os melhores bônus para jogadores do Brasil podem ser encontrados no cassino online licenciado PlayFortuna.

Quando Elas São Acionadas

As rotações livres são acionadas pelo aparecimento de símbolos especiais – geralmente dispersores (tem que haver três ou mais) – mas outras opções também são possíveis. Em alguns espaços, o papel dos scatters pode desempenhar outras imagens – está especificado nas regras. Também giros grátis muitos cassinos dão a seus usuários quando você se registra – você pode usá-los em todos ou apenas alguns jogos, ilimitado (até você esgotar o presente) ou 10 peças por dia.

Giros Livres Extras

No sentido tradicional, as giros livres são uma oportunidade de girar os rolos gratuitamente (ou seja, às custas da casa) e, se você tiver sorte, ganhar prêmios muito reais. Mas em alguns jogos ela pode realizar outras tarefas. Há slots onde tais rodadas realizam funções adicionais, prometendo aos usuários o máximo de benefícios. Considere-os com exemplos: