No ano de comemoração dos seus 50 anos, a Embrapa volta a realizar o seu tradicional Dia de Campo de Soja.

O evento acontecerá no próximo dia 16 de fevereiro, a partir das 8h, no Campo Experimental da Embrapa Rondônia em Vilhena, localizado na BR-364, Km 6, sentido Mato Grosso.

A participação no Dia de Campo é gratuita e serão apresentadas cultivares de soja transgênicas e convencionais, assim como informações sobre o manejo da cultura, integração lavoura pecuária e forrageiras.

O pesquisador da Embrapa Soja, Rodrigo Brogin, destaca que “o Dia de Campo é uma oportunidade rica para trocar e atualizar as informações mais recentes e fortalecer os elos entre os principais integrantes do setor”.

SOJA

A soja é a principal cultura de grãos do estado de Rondônia, com uma área aproximada para a safra 2022/2023 de cerca de 500 mil hectares de área plantada, com expectativa de produção de mais de 1,7 milhão de toneladas de grãos, segundo dados da Conab. O plantio de soja permite uma boa janela de plantio para milho de segunda safra, com possibilidade de mais de 60% de área plantada.

Segundo Vicente Godinho, pesquisador da Embrapa Rondônia, nesta safra, além do desafio da convivência da ferrugem asiática da soja, foram detectados mais dois grandes problemas: quebradura de plantas e anomalias das vagens, que ainda não se sabe a origem e tem trazido grandes transtornos para produtores de algumas regiões.