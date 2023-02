Começou na última segunda-feira (13), uma Campanha de prevenção ao uso de Drogas e Alcoolismo para os alunos da rede municipal de educação, em Vilhena.

Denominada “Vilhena Diz Não às Drogas” a campanha foi idealizada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), Câmara de Vereadores e diversos parceiros, como a FIMCA Vilhena, que através do seu comprometimento e competência, está sempre na linha de frente de ações e campanhas sociais.

Uma semana antes do Carnaval, a campanha acontece em meio a duas datas importantes e relacionadas ao tema. Dia de Combate ao Alcoolismo, 18 de fevereiro e dia Nacional de Combate às Drogas, 20 de fevereiro. O movimento antidrogas atenderá 18 escolas da área urbana e rural do município.

Ao longo da semana serão realizadas diversas atividades, como círculo de palestras nas escolas e na câmara municipal de vereadores, movimentos de rua como pit stop e blitz educativa, além das manifestações em redes sociais. Acadêmicos do 5º ao 8º período do curso de psicologia da FIMCA Vilhena estão trabalhando em dois grupos, atendendo as escolas rurais através de palestras, e o outro grupo, juntamente com o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), estão nas escolas urbanas.

Hudson Ribeiro, coordenador do curso de Psicologia da FIMCA Vilhena, afirma o compromisso que a instituição tem com a sociedade e enfatiza as habilidades e competências que os acadêmicos possuem.

“A FIMCA Vilhena possui muitos diferenciais, a função social é uma delas, somos sempre lembrados e chamados para fazer parte de ações como essas. Munidos dos conhecimentos necessários, nossos alunos são totalmente engajados e interessados na causa, o que valida ainda mais o objetivo da campanha”, destaca Hudson.

O coordenador da Unidade Wellington Nascimento Moura, também reafirma o compromisso que as Faculdades Integradas Aparício Carvalho – FIMCA Vilhena tem com a sociedade. “ O Grupo Educacional Aparício Carvalho tem como missão formar profissionais competentes e éticos em todas as áreas do conhecimento, visando estabelecer parcerias solidárias com a comunidade, desenvolvendo ensino e pesquisa, neste caso a extensão, temos como responsabilidade social o engajamento com as questões de promoção de saúde. Nos tornamos referência no estado a partir destes envolvimentos e também aqui na unidade FIMCA Vilhena”. Afirma o coordenador.

O evento conta com a parceria do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), da Polícia Militar, dos estudantes de Psicologia da FIMCA Vilhena, do Sicoob Credisul, do consultório de Psicologia Lotus, e de voluntários da campanha do janeiro Branco.