O deputado Lucas Torres (PP) ressaltou, nesta quarta-feira, que o trabalho deve ser realizado em conjunto entre os membros da Casa de Leis na nova legislatura em benefício da população rondoniense. A afirmação foi elaborada durante a 1ª sessão da 11ª Legislatura da Assembleia Legislativa. “Quero dizer da minha enorme gratidão, pois hoje, em diversas oportunidades, Deus foi glorificado aqui, sentimos a presença Dele aqui e que Ele nos dê sabedoria e proteção para podermos conduzir nossos mandatos”, afirmou.

O deputado estadual fez questão de destacar os membros do parlamento na nova legislatura. “É um grande privilégio estar entre os senhores. Teremos nessa 11ª Legislatura um parlamento heterogêneo como tem que ser, na democracia, e participar das discussões que vão enaltecer o estado de Rondônia ao cenário nacional. Poderei contribuir com vocês humildemente para que essas discussões sejam no maior nível intelectual para o bem e a melhoria da nossa coletividade”, articulou.

Para Lucas Torres, o trabalho de condução da Assembleia Legislativa tem que ser nivelado para que o parlamento seja modelo no país. “Temos muito que nos orgulhar por Rondônia e nosso parlamento cumprirá essa missão”, acrescentou.

Ao final, Lucas Torres fez questão de destacar a apresentação da orquestra ao longo do dia de início dos trabalhos na ALE. “Faço votos de que sob as batutas dos nossos maestros que estão aqui compondo a mesa hoje, que possamos ser harmoniosos assim como foi essa orquestra. Cada um tocando seu instrumento de melhor predileção, mas que, na condução dos nossos mandatos, sejamos afinados para que ao som do nosso interlocutor, sejamos autores das melhores composições para o estado. Espero que possamos nos orgulhar na condução dos nossos mandatos”, encerrou.