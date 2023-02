Uma pauta antiga defendida pelo Deputado Lebrão, e que atualmente está na agenda do Governo do Estado, de pavimentar os acessos até Distritos de diversos municípios de Rondônia, ganha força.

Nesta semana com o compromisso firmado entre o deputado federal Lebrão, a deputada estadual Lebrinha e o Diretor do Departamento de Estradas e Rodagens de Rondônia, Eder Fernandes.

No gabinete da deputada Lebrinha, na última terça-feira (14), o diretor do DER esteve reunido com os dois parlamentares. Lebrão participou por videoconferência.

Na solicitação, a deputada apresentou as reivindicações para a pavimentação de estradas nas regiões do Vale do Guaporé, Mamoré, Jamari e Zona da Mata, nos seguintes pontos:

• Acessos dos distritos de Planalto e Bom Sucesso, em Seringueiras;

• RO-377, entre São Francisco do Guaporé ao distrito de Porto Murtinho;

• RO-010, acesso entre a BR-429 ao município de Nova Brasilândia;

• Acesso até o distrito de Querência do Norte, em Primavera de Rondônia;

• RO-420, que liga Nova Mamoré até o distrito de Nova Dimensão;

• Rodovia Mário Nonato — acesso ao Forte Príncipe da Beira —, em Costa Marques.

A reunião resultou em um alinhamento para viabilizar as obras, contando com a destinação de recursos federais, por meio de emenda parlamentar, para custeamento das obras e aquisição de uma usina de asfalto. Lebrinha também fez compromisso de destinar recursos de suas emendas.

Eder informou que o governador Marcos Rocha tem muito interesse em levar pavimentação a todos os distritos, e estará acionando a equipe técnica do DER para os estudos necessários.