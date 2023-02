Foi realizado neste final de semana pela Fundação Cultural de Vilhena, a Feira de Artesanato Portal da Amazônia.

O evento aconteceu na praça Nossa Senhora Aparecida no centro de Vilhena.

Além do artesanato, foi realizado oficinas de artes plásticas, exposição de telas em homenagem aos 45 anos do município da artista Camila Schneider, painel de fotos com a parceria do Charme Models, música ao vivo, pula-pula para as crianças e muito mais.

“Queremos agradecer a presença do chefe de gabinete Humberto Martins, do vereador Wilson Tabalipa e do Secretário de Trânsito José Leonardo Alves Leito pela presença”, ressalta o presidente da fundação, Eliton Costa.

Eliton ainda comenta sobre a importância de criar um ponto de acesso à cultura na praça Nossa Senhora Aparecida por estar localizada em uma região central e de fácil acesso à população.

“Vale a pena lembrar que todo movimento das artes, promove saúde mental, manifestações artísticas para que vê ou realiza promove momentos de beleza e leveza para a alma. Faça parte, conheça as ações da Fundação Cultural”, finaliza o presidente.