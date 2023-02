A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia encerrou nesta quarta-feira (22) a operação Carnaval 2023 no Estado.

As atividades iniciaram à meia-noite do dia 17 de fevereiro (sexta-feira) e terminaram às 23h59 do dia 22 de fevereiro (quarta-feira).

Durante os 6 (seis) dias de operação tivemos:

9.303 pessoas fiscalizadas;

7.690 veículos fiscalizados;

1.993 autuações por infrações diversas, com destaque para 196 por ultrapassagens indevidas, 88 pela falta do uso do cinto de segurança, 30 pela ausência do dispositivo retenção para crianças e 17 pelo manuseio de celular ao volante;

1.629 Testes de Etilômetro foram realizados, sendo que desse número, 49 condutores foram autuados e 6 presos por embriaguez ao volante;

32 pessoas foram presas por crimes diversos.

Já com relação aos acidentes foram contabilizados 16 acidentes de trânsito, com 1 óbito e 15 vítimas feridas. Comparados aos dados do ano passado houve uma redução de mais 40% no número de acidentes.

Além disso, na parte de Educação para o Trânsito, a PRF promoveu uma ação educativa no Terminal Rodoviário de Porto Velho.

Ao todo, 350 pessoas foram atingidas com a ação. Houve também um Comando Educativo do tipo Cinema Rodoviário. Ao todo, 42 veículos foram abordados e 120 pessoas conscientizadas.