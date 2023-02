Foram apenas dois jogos neste sábado (25), mas de muita emoção para os torcedores da capital e do interior, com gols e poder de reação.

No jogo que abriu a 33ª edição do Rondoniense vitória para os visitantes. A Cacoalense logo aos 5 minutos abriu o placar diante do time do Rondoniense no Gentil Valério, Rodrigo Maciel mostrou oportunismo pra bater para o colocar a Raposa da BR em vantagem.

Neste domingo(26) acontece o complemento da primeira rodada do Rondoniense 2023, o Real Ariquemes recebe o Guaporé no Gentil Valério a partir das 15h30 no mesmo horário o Genus estreia diante do Ji-Paraná no Biancão.