A ocorrência foi registrada pelos policiais militares da Patrulha Reforço na noite de sábado, 25, durante patrulhamento no residencial Maria Moura, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço fazia ronda de rotina pelo residencial Maria Moura, quando os militares receberam informação que num mercadinho e lanchonete do bairro havia movimentação atípica de pessoas entrando saindo do banheiro e que aparentava que o local estava sendo usado para tráfico e consumo de drogas.

Com isso, a guarnição foi ao local na Rua 102-10 com a Rua 102-04, onde foi possível ver o exato momento em que dois homens identificados posteriormente como sendo menores de idade, saíam do banheiro, no qual ao perceberem a presença da viatura, agiram de forma que chamou a atenção para abordá-los.

Indagados, os adolescentes negaram o conhecimento que no local há tráfico e consumo de drogas.

Entretanto, um dos suspeitos portava uma pochete, no qual continha em seu interior duas embalagens plásticas vazias geralmente utilizadas no consumo de substâncias entorpecente.

Contudo, em revista no banheiro foi localizado dentro da caixinha do espelho dois invólucros contendo porções de um pó branco aparentando ser cocaína.

O comerciante disse a polícia que a movimentação atípica é de seu conhecimento e que acontece na calçada do estabelecimento e não dentro do seu comércio. Porém, fica quieto, pois tem medo de represália.

Diante dos fatos, os adolescentes foram apreendidos, e durante o desenrolar da ocorrência foram acompanhados pelos seus responsáveis.