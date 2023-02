Nos dias 19 e 20 de fevereiro foi realizado o Campeonato Estadual Escolar. O Estádio Portal da Amazônia, em Vilhena, foi palco do futebol masculino, com equipes de Porto Velho, Cerejeiras, Cujubim e Vilhena dentre as participantes.

Atletas disputaram uma vaga para representar o estado no Campeonato Brasileiro Escolar de Futebol Masculino, que será realizado no mês de maio na cidade de Recife -PE.

A Escola Álvares de Azevedo, de Vilhena, conseguiu a classificação no domingo, após disputar a final com a Escola Major Guapindaia, de Porto Velho. As Faculdades Integradas Aparício Carvalho – FIMCA, através da sua missão social, está sempre apoiando ações que influenciam o crescimento e a formação humana. Os atletas de Vilhena têm o apoio da instituição, não apenas em patrocínio, mas de todas as formas que podem fortalecer nossos jovens e nossa região.

A FIMCA parabeniza toda equipe responsável e a Escola Álvares de Azevedo, pela dedicação aos atletas e deseja uma boa sorte no Campeonato Brasileiro Escolar. Wellington Nascimento Moura, coordenador da unidade FIMCA Vilhena, falou sobre essa parceria: “Temos muitos jovens talentosos em nosso estado, jovens promissores. Temos que valorizar nossos atletas e nossa região. Ter uma equipe de Vilhena representando o estado é gratificante e a FIMCA Vilhena sabe dessa importância. Acompanhamos e estamos sempre apoiando ações que envolvem o desenvolvimento humano e social”.

Josimar Ramos de Souza, professor e auxiliar técnico da Escola Álvares de Azevedo, falou sobre a importância da valorização do esporte: “Além das vantagens à qualidade de vida de quem pratica, o esporte permite que o atleta desenvolva competências socioemocionais importantes para si mesmo e para a comunidade que o cerca. E quando uma entidade educacional de grande relevância como a FIMCA vem de encontro e apoia esses projetos que são antes de tudo educacionais, está fomentando e fortalecendo cada vez mais essa luta, aportando assim recursos nesses projetos que buscam incluir socialmente esses jovens por meio da prática desportiva, contribuindo de maneira direta na formação do cidadão”.

O Campeonato Estadual Escolar foi realizado pela Federação de Esporte Escolar (FEERO), Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e Secretaria Municipal de Esportes (SEMES).