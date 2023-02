Maryna Ribeiro Lupatine, de 24 anos, encontrou uma bolsa na noite de domingo, 26, quando passeava de carro pela BR-174, nas proximidades do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), em Vilhena.

Na manhã desta segunda-feira, 27, Maryna visitou a redação do Extra de Rondônia na companhia de Julian Rosa Hermes, de 33 anos, que havia perdido a bolsa.

De acordo com Julian, está morando em Vilhena aproximadamente 24 dias, veio da cidade de Pimenta Bueno com a família.

Na noite de domingo, ela o marido e os filhos saíram de carro para conhecer a cidade, seguiam pela BR-174, e próximo ao IFRO o veículo apresentou um defeito mecânico, o esposo parou para ver o que teria acontecido, com isso, ela e os filhos também desceram do automóvel.

Contudo, ao sair do carro, não percebeu que a bolsa caiu as margens da rodovia, e após resolver o problema do veículo foram embora.

Entretanto, algum tempo depois, a família resolveu passar numa sorveteria, só aí Julian percebeu que havia perdido a bolsa.

Voltaram até ao local onde o carro havia dado defeito, mas não encontrou a bolsa que quantia R$ 700,00 em dinheiro, documentos dela, do marido e das crianças, além de um aparelho celular, chaves da casa e de uma motocicleta.

Julian voltou para casa e em contato com Irineu que é proprietário do imóvel que ela mora contou que havia perdido a bolsa e não tinha como entrar em casa.

Irineu pegou seu celular e começou a ligar para o celular de Julian, no qual Maryna atendeu, porém, a ligação caiu e Irineu voltou a ligar e conseguiu falar com Maryna, no qual disse que havia encontrado a bolsa e passou seu endereço para que Julian pudesse ir buscá-la.

Por sua vez, Maryna relatou que estava passeando de carro pela BR-174 e quando passava próximo ao IFRO avistou a bolsa as margens da via e parou para averiguar. Maryna observou que a bolsa estava aberta e dentro havia dinheiro, celular, documentos e chaves.

Maryna conta que a primeira reação foi ver se o celular estava desbloqueado para tentar encontrar pista de quem era a bolsa. Porém, como o telefone estava bloqueado, no mesmo momento tirou foto do documento e publicou nas redes sociais procurando a proprietaria.

Julian foi ao encontro de Maryna, que lhe entregou a bolsa do jeito que encontrou. Julian conta que tentou gratificar Maryna pela honestidade, mas Maryna disse que apenas cumpriu seu dever de cidadã em devolver o que havia encontrado e sabia que a dona estava desesperada a procura da bolsa, pois se um dia ela também perder algo, espera que se for encontrado a pessoa haja da mesma forma que ela.