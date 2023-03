O vilhenense Rafael Gomes Benedito tem apenas 13 anos. Igual a muitos meninos, sonha em ser jogador de futebol profissional.

O pontapé para ele realizar o desejo já foi dado. Há dois anos, Rafael treina em Vilhena, na Escola de Futebol América, no bairro Embratel.

Torcedor do Flamengo, nascido em Vilhena, morador do bairro Alphaville, o adolescente concilia seus treinos com os estudos. Ele está matriculado no nono ano da Escola Estadual Luiz Carlos Paulo Assis, no Setor Seis.

Observadores de Rolim de Moura, da categoria de base Guaporé, indicaram o garoto para uma uma série de testes em times do interior do estado de São Paulo. Mas aí entra o problema financeiro.

O ônibus sai de Vilhena nesta sexta-feira (3/3) e a estadia de mais dez dias custam um total de R$ 3,5 mil. Os testes durarão uma semana.

A família de Rafael tem muito orgulho dele e fez o possível para vê-lo embarcar nesse sonho. “Desde muito pequenino ele quer ser jogador famoso. Ele é um menino bom, obediente e disciplinado. Merece a oportunidade”, afirma ao EXTRA a mãe, Eva.

Rafael é o irmão do meio dentre três filhos de Eva e Antenor. A família luta com sacrifícios, como ocorre com a maioria dos brasileiros. O pai é aposentado porque tem uma doença degenerativa [Antenor é bem conhecido na cidade, trabalhou durante 26 anos na Fiat]. A mãe do pequeno jogador não pode trabalhar fora, pois precisa cuidar do esposo.

Por conta das dificuldades, amigos do atleta estão ajudando-o a levantar os recursos necessários para a viagem. Está sendo feita uma ‘ação entre amigos’ — quem colabora com R$ 10,00 concorre a três prêmios [veja a imagem], com sorteio previsto para 12 de março. Há, também, outra forma de contribuir, através do pix: 676.372.052.15, em nome de Eva Gomes Macedo.