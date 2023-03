A Comissão de Educação e Cultura da ALE/RO está formada pelos deputados estaduais Luizinho Goebel (PSC) – Presidente da Comissão, Ieda Chaves ( União Brasil), Ismael Crispin (PSB), Gislaine Clemente ( União Brasil ) e Rodrigo Camargo ( Republicanos).



O deputado Luizinho Goebel (PSC), presidente da Comissão Permanente de Educação e Cultura da ALE/RO, juntamente com os parlamentares que fazem parte da comissão, requereram ao Governo de Rondônia, através da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC – RO informações sobre a quantidade exata de postos de vigilância contratados, bem como em quais locais estão distribuídos na SEDUC.



Conforme o documento, a comissão quer esclarecimentos para o período compreendido entre 01/01/2022 a 28/02/2023, informando ainda se os locais estão distribuídos por município, onde estão os postos e o tipo de unidade, se escolar ou administrativa.



A Comissão também busca informações sobre a existência de imóveis locados e à disposição da Secretaria de Educação entre 01/01/2021 a 28/02/2023.



No requerimento, os parlamentares enfatizam que a Seduc deve informar se os imóveis de destinam a unidade escolar ou a unidade administrativa de suporte à educação, o nome da escola ou da unidade administrativa, endereço completo do imóvel e o município, o valor do aluguel, o período de vigência do contrato de locação, o número do extrato e a data de publicação do Diário Oficial.