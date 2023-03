Uma mulher foi presa na noite desta terça-feira, 7, por policiais da Patrulha Reforço, suspeita de tráfico de drogas em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço fazia ronda de rotina pela Rua 1503, no bairro Cristo Rei, quando os militares observaram um homem que agiu de forma que chamou a atenção para abordá-lo.

Em revista pessoal foi localizado com o suspeito uma porção de substância aparentando ser maconha pesando cerca de duas gramas.

Indagado sobre a procedência do entorpecente, o suspeito disse que havia ganhado de uma amiga conhecida por “Fran” que estava em uma casa nas proximidades.

Com isso, os militares foram ao endereço e com autorização entraram no imóvel e em contato com a mulher, ela confirmou que havia dado a droga ao colega e que iriam consumir o produto juntos.

Em revista na bolsa da suspeita, foi localizado cinco embalagens plásticas idênticas a encontrada com o suspeito contendo substância análoga a maconha pesando aproximadamente 31 gramas, e R$ 10,00 em dinheiro.

A mulher disse que já respondeu pelo crime de tráfico de drogas e que por estar passando por dificuldades financeiras voltou a vender entorpecente.

Além disso, a suspeita confessou que em sua casa na Rua 116-09, no bairro União havia mais drogas.

Contudo, a guarnição foi ao endereço fornecido pela suspeita e com autorização e colaboração da mesma foram apreendidos 755 micro pontos de droga sintética do tipo LSD, na qual a mulher disse que vendia pelo preço de R$ 50.00 cada unidade, além 175 gramas de substância aparentando ser maconha, balança de precisão e um rolo de papel filme usado para embalar drogas.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registrada.