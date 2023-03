Defesa da abertura da CPMI do Dia 8 de Janeiro, Regularização Fundiária e reformas essenciais para o desenvolvimento econômico foram defendidas pelo Senador Jaime Bagattoli (PL) durante discurso em Brasília esta semana.

O parlamentar tem sido um dos mais ativos na abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que pretende investigar os envolvidos na invasão dos prédios dos Três Poderes na capital federal.

“A CPMI é essencial não somente para punir os verdadeiros culpados, mas também para se fazer justiça com a maioria dos apoiadores que estava em Brasília promovendo atos pacíficos. Visitei famílias de presos de Rondônia que estão enfrentando dificuldades financeiras. São trabalhadores do campo, do setor produtivo e até mesmo da agricultura familiar e que não possuem antecedentes criminais”, afirmou o senador.

Durante o discurso, Jaime defendeu, ainda, a necessidade da Regularização Fundiária para o Estado de Rondônia e lembrou da importância da medida para a economia do Estado.

“Rondônia vive um problema caótico. A partir de 2025, as exportadoras de carne bovina no país irão rastrear toda a cadeia nacional desde o nascimento até o abate. Isso nos obriga a discutir a medida o mais rápido possível, caso contrário grande parte dos nossos produtores serão prejudicados e a nossa economia como um todo”, acrescentou o parlamentar.

Por fim, Jaime defendeu a necessidade de transmitir credibilidade e confiança aos investidores, algo que, segundo ele, ainda não ocorreu no atual Governo Federal.

“Precisamos retomar o nosso compromisso com o Brasil produtivo. Como conhecedor do setor produtivo, sei das dificuldades para gerar emprego e renda no país. Por isso, precisamos, urgentemente, discutir uma reforma tributária ampla que deve ser antecedida por uma reforma administrativa, pois temos centenas de pessoas produzindo pouco e recebendo muito, enquanto milhões arcam diariamente com o peso da carga tributária”, finalizou o parlamentar.