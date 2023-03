Cáceres, de 95 mil habitantes, é uma cidade histórica sendo o único município mato-grossense a abranger o Pantanal. Banhada pelo majestoso Rio Paraguai, a cidade é um ponto de comércio, de atividades pesqueiras e um ponto de navegação desde o século passado. Cáceres tem uma natureza exuberante e é carregada de história. A cidade recebeu a visita do presidente americano Theodore Roosevelt em 1914 e o primeiro pouso de avião do Mato Grosso em 1927.

Além de todo este patrimônio natural e histórico, Cáceres está agora adotando o cooperativismo. Aos poucos, a população do município está abraçando o modelo como modo de viver e de fazer negócios.

Em 2019, a Sicoob Credisul inaugurou uma unidade em Cáceres e desde então a recepção por parte da sociedade cacerense só tem aumentado. Por exemplo, de 2021 a 2022 o número de cooperados na unidade cresceu 79%. O capital social teve um crescimento ainda maior, atingindo 109%. A carteira de crédito subiu 41% e os depósitos totais 51%. Provisões 49% e inadimplência 29%.

O presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credisul, Ivan Capra, comenta o atual momento do cooperativismo na cidade e explica como a cooperativa está entrando no dia a dia do morador local. “Aqui a aceitação do cooperativismo está tendo um ritmo menos acelerado, mas está ocorrendo. Aos poucos as pessoas estão percebendo a diferença que é ter uma cooperativa e fazer negócios com ela”, diz o presidente.

Um dos cacerenses que descobriu o cooperativismo foi o engenheiro civil e empresário Mauro Ribeiro. Cooperado da unidade da Sicoob Credisul de Cáceres há três anos, ele afirma que o diferencial das cooperativas é a inserção dos recursos na comunidade. “Nos grandes bancos, o dinheiro vai para os grandes empresários ou para o governo. Mas aqui na cooperativa é diferente, pois o recurso é aplicado na localidade, desenvolvendo o lugar em que a gente mora”.

Após o evento, foram distribuídas mudas de ipê pelo projeto “Plantar o Futuro”, uma ideia na qual a cooperativa dispensa os arranjos de mesa e utiliza mudas de árvores nativas.