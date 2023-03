A Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) apresentou neste sábado, 11, aos clubes e ligas filiados à entidade, a Demonstração de Resultados da FFER 2022.

Após publicar edital de convocação, como rege o estatuto da instituição, os representantes de clubes e ligas atenderam à convocação, compareceram e aprovaram o documento.

Durante reunião o presidente da FFER, ratificou o compromisso com o futebol profissional do Estado de Rondônia, pautado nos princípios morais, atuando com ética e honestidade, “mais uma reunião muito proveitosa, agradeço a presença dos representantes dos clubes e ligas que compareceram atendendo a convocação pública do edital, com muita tranquilidade apresentamos os nossos resultados do ano de 2022 com aprovação unânime do presentes, mostramos que nossa gestão e séria e transparente”, afirmou Heitor Costa.

Moção de Aplausos

Após clubes e ligas aprovarem o Demonstrativo de Resultados 2022 da FFER, os presentes fizeram questão de prestar uma homenagem ao presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, Heitor Costa recebeu o apoio dos doze representante de ligas e clubes filiados presentes.

Clubes Presentes

Rondoniense, Genus, Real Ariquemes, Ji-Paraná, União Cacoalense, Pimentense, Vilhenense, Barcelona

Ligas Presentes

Liga Desportiva de Colorado do Oeste, Liga Regional de Futebol Amador de Rolim de Moura, Liga Desportiva de Colorado do Oeste, Liga de Futebol de Vilhena e Liga Desportiva de Cerejeiras.