As Meninas da Gávea voltam a campo neste domingo (12), em embate válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino.

O Flamengo encara o Real Ariquemes, às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Aluizio Ferreira, em Porto Velho. Depois de estrear com derrota para o Santos por 3 a 0, e vencer o Avaí Kindermann pelo mesmo placar, as rubro-negras vão em busca da segunda vitória na competição diante do time rondoniense.

Buscando o segundo triunfo no Brasileirão, o Flamengo encerrou, na tarde deste sábado (11), a preparação para o confronto deste final de semana. As Meninas da Gávea realizaram dois dias de treinos e atividades no CT do Rondoniense, sob os olhares do comandante Luis Andrade.

No atual momento, as Meninas da Gávea ocupam a nona colocação no Brasileirão, com 3 pontos conquistados. Ou seja, a vitória no confronto deste domingo (12) será de extrema importâncias para o time carioca melhorar a posição na tabela da competição nacional.

Como dito anteriormente, a bola rola para Flamengo e Real Ariquemes, neste domingo (12), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Aluizio Ferreira, em Porto Velho. A válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino não terá transmissão em canal aberto ou fechado. Dessa forma, os torcedores poderão acompanhar ao vivo no canal do YouTube ‘Real TV’.