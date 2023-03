O domingo foi de muitos gols no maior clássico de Rondônia, o Ji-Paraná recebeu em casa a União Cacoalense e não encontrou dificuldades para vencer a assumir liderança do campeonato.

A torcida compareceu em bom número para comemorar o primeiro gol do Galo da Br logo aos 14 minutos, na cobrança de escanteio o zagueiro Naldo subiu sozinho pra abrir o placar. O segundo gol veio dois minutos depois, Apodi chega com velocidade na linha de fundo cruza para Vitinho ampliar.

No finalzinho do segundo tempo o Galo da Br marcou o terceiro, o atacante Manjuba invadiu a área e decretou a vitória no clássico. Com o resultado o Ji-Paraná garantiu a liderança do Rondoniense. A derrota deixou a União Cacoalense em terceiro lugar na tabela um ponto atrás dos líderes.

Na outra partida do domingo Rondoniense e Genus jogaram no Gentil Valério, o confronto marcou a briga pra deixar a lanterna do campeonato. O Genus levou a melhor no dérbi da capital com o gol da vitória saindo no segundo tempo, Biel deixou Aldair em boas condições o meio campista aproveitou a chance pra garantir a primeira vitória do Genus no campeonato.