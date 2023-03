Egídio, um veterano de 36 anos que jogou em clubes de futebol brasileiros de prestígio, recentemente se juntou ao Tombense vindo de Minas Gerais durante a temporada. Egídio será o principal reforço do clube mineiro na Série B do Campeonato Brasileiro.

Desde que havia saído do mercado com as cores do Coritiba, Egídio estava livre. Pela partida do Brasileirão pela segunda divisão, ele viaja de graça de Minas Gerais para o clube. As informações sobre as contratações são fornecidas pelo 20Bet Brasil.

Embora a duração do negócio e a compensação não tenham sido divulgadas, as partes já chegaram a um consenso, e Egídio começará a treinar com a equipe na segunda-feira.

Egídio, novo torcedor do Tombense

Outro time brasileiro na carreira do lateral Egídio será o Tombense. Seus melhores anos foram com as camisas do Palmeiras e do Cruzeiro, além de uma passagem vitoriosa pelo Fluminense.

Egídio é filho do Flamengo no Brasil, embora não tenha feito tanto sucesso por lá.