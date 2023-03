A prática de comprar seguidores é uma das estratégias mais utilizadas em 2023 para poder crescer dentro da rede que mais cresce no Brasil e no mundo, alcançando a marca de 2 bilhões de usuários ativos, o Instagram.

É importante saber que para aderir a essa estratégia é necessário escolher um bom site antes, pois essa estratégia só é vantajosa quando os seguidores são 100% reais e brasileiros, e nem todos os sites entregam esse tipo de seguidores.

A verdade é que existem vários sites que oferecem o serviço de comprar

seguidores, mas nem todos entregam seguidores reais e brasileiros por um valor

barato, muitos ou não entregam, ou cobram muito caro.

Para facilitar o seu processo estratégico, nós realizamos um teste e conseguimos achar sites seguros que entregam o serviço e o melhor de tudo: por um preço barato e acessível.

Quais são os melhores sites para comprar seguidores

barato?

Quando falamos em comprar seguidores, estamos falando de uma estratégia muito

utilizada para conseguir crescer no Instagram e se destacar de outros perfis dentro

da rede social, principalmente para quem tem perfil profissional. Conquistar seguidores novos através de pacotes é muito mais fácil através de sitesque oferecem o serviço real e entregam seguidores com contas ativas no Instagram, e para poder encontrar sites que realmente entregam esse tipo de serviço, realizamos um teste e após uma contínua busca encontramos os sites abaixo.

● Agenciazuric.com

● Seguidores.store

● Redegram.com

● Comprarseguidor.net

Todos os sites mencionados acima possuem total segurança e para nos

certificarmos disso nós testamos cada um deles individualmente e recebemos o

serviço real com total segurança e garantia.

Além disso, nós também nos certificamos de que esses sites oferecem o melhor

preço do mercado, possibilitando aos seus clientes comprar seguidores barato de

forma simples e rápida.

4 vantagens em comprar seguidores no Instagram com os

sites listados

1. Preços baixos

Em todos os sites que mencionamos neste artigo, os preços dos pacotes são

baratos atendendo a demanda de mercado, entregando apenas seguidores com

perfis reais e brasileiros para impulsionar o seu instagram.

Clicando nos sites mencionados neste artigo, você poderá conferir que todos

trazem serviços diferentes e com preços acessíveis caso você queira incluí-los em

seu planejamento de marketing do Instagram.

2. Crescimento rápido

Atualmente a estratégia de adquirir seguidores para o Instagram é muito conhecida

por proporcionar crescimento rápido para as contas que adquirem esse tipo de

serviço de impulsionamento de rede social.

O crescimento rápido da conta do instagram acontece quando você compra

seguidores, porque o Instagram opera através de um algoritmo que ao identificar

que uma conta possui muitos seguidores ela entende que o perfil agrega valor ao

usuário, por isso começa a promover crescimento para a conta.

3. Destaque da concorrência

O Instagram se tornou uma rede social muito grande onde empresas e perfis de

profissionais conseguem se posicionar com autoridade dentro da rede para

conseguir se destacar de outros perfis, conquistando visibilidade.

Em contrapartida, muitos usuários antes de contratar um produto ou serviço,

pesquisam a empresa no Instagram para ver se o perfil tem visibilidade, e o número

de seguidores é um fator indicativo para essas pessoas.

4. Patrocinios remunerados

A profissão de influenciador digital é uma das mais almejadas no mundo todo, até

porque você faz o seu horário e escolhe o que deseja promover, conquistando uma

quantidade significativa de dinheiro com cada contrato fechado.

Um dos critérios para uma conta conseguir fechar patrocínio com alguma empresa

e marca, é ter muitos seguidores, pois a empresa irá contratar você para divulgar a

marca através da sua conta, então possivelmente os seus seguidores serão clientes

desta marca patrocinadora.

Qual o melhor site para comprar seguidores no Instagram

barato?

O melhor site para comprar seguidores no Instagram com o melhor preço e mais

segurança é o redegram.com que entre todos os sites testados, foi o que melhor

desempenhou bons resultados, se destacando da maioria dos sites.

Todos os sites mencionados na listagem deste artigo são excelentes, e possuem

preço baixo, porém o redegram.com se destacou mais no nosso teste porque

atingiu nota boa em todos os critérios avaliados e os preços foram ainda mais

baratos.

Além do serviço de comprar seguidores, o redegram.com também se destacou

oferecendo outros serviços de marketing do instagram, como por exemplo: comprar

curtidas e comprar visualizações reels.

Comprar seguidores no Instagram pode diminuir o meu

engajamento?

Essa é a dúvida de muitas pessoas que querem comprar seguidores mas ainda não

conhecem muito sobre essa estratégia, por isso tem medo de perder engajamento

se decidir aderir a essa prática muito comum no mercado digital.

Antes de mais nada, vamos deixar claro que o seu engajamento é medido por um

algoritmo (inteligência artificial) que funciona continuamente e varia de acordo com

todos os insights que você possui em sua conta.

Digamos que você acabou de ganhar 2 seguidores, automaticamente o seu

engajamento irá mudar, pois os índices mudam de acordo com cada nova atividade.

No entanto, é necessário que você utilize recursos para cada novo seguidor interagir

com o seu perfil e seu engajamento não diminuir, por isso que muitas pessoas além

de comprar seguidores utilizam outros recursos como comprar curtidas e views

reels.

É ruim para o engajamento comprar seguidores no Instagram?

Comprar seguidores no Instagram não é ruim para o seu engajamento de maneira

alguma, mesmo que os insights mudem, é normal e necessário para poder te fazer

crescer dentro desta rede social.

Para ter um engajamento bom e ser considerado autoridade dentro do Instagram, é

necessário ter um perfil com muitos seguidores, e é normal que o seu engajamento

mude enquanto você ganha seguidores, até porque não são todos os seguidores

que irão interagir com todos os seus conteúdos.

Digamos que você tenha 1 milhão de seguidores, tenha certeza que em seus

conteúdos não terão 1 milhão de interações só dos seus seguidores, pois é assim

que funciona o Instagram as interações mudam a cada nova publicação.

O que é ruim para o engajamento é não produzir conteúdo de qualidade e não ter

muitos seguidores na sua conta, pois ter muitos seguidores te dá visibilidade.

Como comprar seguidores pode aumentar o meu engajamento no

Instagram?

O algoritmo tem melhorado cada vez mais, e para poder acompanhar o seu nível de

interação e influência dentro da rede, a inteligência artificial do Instagram considera

diversos fatores para promover crescimento, o número de seguidores é um

exemplo disso.

Uma conta com muitos seguidores, tende a ser uma conta com autoridade dentro

do Instagram essa autoridade promove muita credibilidade das informações e

visibilidade para essa conta, por isso que muitos se tornam influenciadores digitais.

O Instagram consegue promover diversos recursos para os seus usuários

interagirem entre si, o poder de influência é o que diferencia uma conta destaque

de outras contas, e são essas contas que influenciam outras que tornam essa rede

social uma “máquina de fazer dinheiro”.

Para obter poder de influência é necessário ter muitos seguidores, para que o

algoritmo veja que o seu perfil agrega valor e passe a aumentar o seu engajamento

por perceber que você contribui para a rentabilidade dessa rede social.

Como melhorar o meu engajamento no Instagram?

Ao comprar seguidores no Instagram, automaticamente o algoritmo entende

que a sua conta está agregando valor ao usuário, desde que os seguidores

sejam 100% reais e brasileiros, claro.

Como foi dito anteriormente neste artigo, o algoritmo acompanha seu perfil e

varia o seu engajamento de acordo com cada atividade sua, por isso o

resultado é constante.

Exatamente por isso é necessário ter estratégias para ganhar cada vez mais

pontos com o algoritmo, que mede basicamente três principais coisas: o

número de seguidores, a quantidade de curtidas em conteúdos, e as

visualizações no reels.

Para ganhar pontos com o algoritmo e melhorar o seu engajamento no

Instagram, você pode alternar a estratégia entre esses três serviços, compra

seguidores para ter alcance, utiliza os pacotes de curtidas para ter autoridade

e comprar visualizações para aumentar a sua visibilidade na rede.

Onde comprar seguidores barato?

Para comprar seguidores reais que conseguem promover crescimento a sua conta

sem prejudicar os seus insights por um preço acessível e segurança da plataforma,

recomendamos no momento o site: redegram.com

Existem diversos sites oferecendo o serviço de comprar seguidores no Instagram,

mas nem todos possuem preços baratos e entregam os seguidores 100% reais e

brasileiros, por isso que no momento acreditamos que o melhor site é o

redegram.com pois ele oferece esse serviço por um preço acessível e qualidade.

Pacotes de seguidores reais barato

Ao acessar o site do redegram.com você conseguirá perceber que existem diversos

pacotes para você escolher o pacote que melhor atende ao que você está

buscando atualmente, basta ler as informações de cada um dos pacotes.

O site conta com 8 pacotes de seguidores, que vão de 250 até 20 mil seguidores e

você pode comprar quantas vezes quiser o mesmo pacote ou diferentes pacotes,

pois não há limite de compra ou quantidade.

Caso nenhum pacote atenda ao que você está procurando, você pode entrar em

contato com a equipe de atendimento e suporte técnico que a empresa

disponibiliza através do ícone de whatsapp no canto inferior direito da tela.

Por meio do atendimento, você pode formular um pacote personalizado com o

atendente do redegram.com, tudo para você ter a melhor experiência com esse

serviço.

Quanto custa os pacotes de seguidores reais

Como foi dito no tópico anterior a este, existem diversos pacotes de seguidores para

você escolher o que melhor atende a sua necessidade atual, e o valor de cada um

deles são diferentes.

Os valores dos pacotes de seguidores variam de acordo com a quantidade de

seguidores que você deseja comprar, e para exemplificar isso de forma mais clara,

trouxemos três dos pacotes mais adquiridos com este site.

Pacote de 500 seguidores – R$ 19,99

Esse pacote de 500 seguidores é um dos pacotes mais populares entre quem quer

iniciar a estratégia realizando um teste antes de realmente começar a investir neste

serviço, porém esse pacote não irá te trazer tantos resultados se a sua conta tiver

poucos seguidores pois 500 seguidores é considerado pouco para o algoritmo.

Pacote de 2 mil seguidores – R$ 89,99

O pacote de 2 mil seguidores é um pacote médio, que já consegue te trazer bons

resultados se você está buscando iniciar o seu processo de influenciador digital ou

de marketing estratégico para empresas.

Pacote de 5 mil seguidores – R$ 209,90

Podemos dizer que o pacote de 5 mil seguidores é um dos mais utilizados por

quem já conhece essa estratégia e já usufrui dos benefícios que a compra de

seguidores proporciona para as contas do Instagram, geralmente é comprado por

praticantes dessa estratégia´, pessoas já decididas a crescer nesta rede social.

Observação de preços

O valor dos preços descritos nos últimos três tópicos podem variar de acordo com o

tempo em que você está lendo esse artigo, pois pode haver alguma alteração do

preço atual.

Exatamente por isso que recomendamos que para ter mais informações precisas,

consulte o site oficial e confira o preço de cada pacote, acesse: redegram.com

É seguro comprar seguidores para o perfil no Instagram?

Muitas pessoas se questionam sobre a segurança da estratégia de comprar

seguidores no Instagram, por isso trouxemos mais informações com o objetivo de

responder se é seguro ou não comprar seguidores para o seu perfil.

Para que a estratégia de adquirir seguidores para o seu perfil seja considerada

segura e principalmente vantajosa, é necessário que os seguidores sejam 100% reais

e brasileiros, pois seguidores reais aumentam o crescimento da sua conta, e não

prejudicam o seu engajamento.

Algumas pessoas compram seguidores em qualquer site e acabam tendo a sua

conta prejudicada porque muitos sites entregam seguidores falsos e esses

seguidores prejudicam a sua conta, pois o algoritmo identifica seguidores fakes.

Então antes de comprar seguidores, certifique-se de que o site escolhido realmente

possui a entrega de seguidores reais e brasileiros, pois estes promovem benefícios à

sua conta, diferente dos falsos, por isso trouxemos sites seguros e reais para você.

Como saber se o site é seguro para comprar seguidores no

Instagram?

Como foi dito no decorrer de todo esse artigo, existem diversos sites que oferecem

o serviço de comprar seguidores, mas a realidade é que a maioria desses sites não

são seguros e não entregam o serviço real, mas sim os seguidores fakes.

Exatamente por esse motivo que nós precisamos escolher bem antes de comprar

com qualquer site que diz oferecer esse serviço, e foi por isso que separamos

algumas dicas para você identificar se o site escolhido é realmente seguro.

04 dicas para você identificar um site seguro

● Feedback dos clientes

Antes de comprar um produto ou serviço é sempre importante e interessante

verificar a experiência que outras pessoas que já contrataram tiveram com o

produto ou serviço.

A experiência de usuários pode nortear uma base de como será a sua experiência

também com aquele tipo de serviço ou produto.

Claro que não é tudo que você deve dar relevância, o ideal é que você entenda o

que a maioria das pessoas avaliam o serviço ou produto, ou seja uma resposta com

base na média.

● Resultado de buscas

Outra excelente forma de identificar se um site é seguro e confiável é pesquisando

sobre ele nos principais buscadores (tipo o google), e após pesquisar, verificar se os

resultados demonstrados são positivos ou negativos.

Hoje em dia é muito mais fácil encontrar informações sobre uma determinada

empresa, pois existem diversos mecanismos, como por exemplo o portal “reclame

aqui” e sites com credibilidade.

● Reposição de serviço

A dica de reposição é uma estratégia super importante para você não ser enganado

e ter certeza de que o serviço comprado é real e tem total garantia de reposição.

A reposição é a garantia que o usuário tem de que se algo der errado com o pedido,

ele será assegurado pela empresa despachante e irá receber pelo serviço que foi

pago conforme o informado pelo vendedor.

Para saber se o seu pacote tem reposição, é necessário contatar o site escolhido, e

algum funcionário da empresa irá prestar esta informação para você.

● Atendimento e suporte

Se o site escolhido por você priorizar a relação com o cliente, fazendo das

necessidades de cada cliente as da própria empresa, ela certamente irá

disponibilizar uma equipe responsável pelo atendimento e suporte ao cliente.

O atendimento ao cliente é a chave de qualquer negócio seguro, se a empresa se

preocupa com o relacionamento com seus clientes, ela provavelmente irá

disponibilizar um atendimento e suporte de qualidade.

Destacamos que um dos principais pontos fortes dos sites que listamos no início

deste artigo, é o seu atendimento e suporte técnico, todos possuem e prestam um

serviço de qualidade para seus clientes.

Conclusão

Neste artigo priorizamos trazer sites totalmente seguros que operam apenas com a

entrega de seguidores 100% reais e brasileiros que auxiliam no crescimento da sua

conta, fazendo com que a sua conta cresça de forma rápida e segura.

Todos os sites que listamos aqui neste artigo foram devidamente testados e

comprovados como seguro, no entanto você pode optar qual você se identifica

mais, e por ter tido melhor desempenho no teste e preços mais baixos, elegemos o

redegram.com como o melhor site para comprar seguidores barato.

Antes de escolher um site para comprar seguidores, é necessário que ele seja tão

seguro como os que trouxemos aqui, por isso trouxemos algumas dicas para você

identificar um site seguro que entrega o serviço real.