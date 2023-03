A Polícia Militar de Rondônia, por meio do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM), em parceria com o projeto “Bom de Bola, Melhor na Escola”, coordenado pelo desportista Cleberson de Oliveira, o popular “Biro Biro”, iniciou suas atividades no início deste mês de março, em Ji-Paraná.

O projeto é desenvolvido na sede do Batalhão Tiradentes, às terças e quintas-feiras das 16 horas às 19 horas e conta com a participação de 65 alunos entre 2 e 17 anos de idade, subdivididos nas categorias: mamadeira, fraldinha, pré-mirim, mirim e juvenil. Houve grande procura por parte da comunidade já que o futebol é uma paixão nacional.

O idealizador do projeto, o popular “Biro-biro” sempre foi apaixonado pelo esporte e atua como técnico de futebol, especialista em categorias de base, e reconhecido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) há mais de vinte anos, tendo uma grande bagagem profissional nesta área, sendo referência na região central do Estado. O desenvolvimento do projeto conta com o apoio voluntário dos militares: sargento RR EB Joao Nelson; 2º sargento PM Edinaldo Amorim; cabo PM Wanderlei do Nascimento; soldado PM Alexandre Luíz Zafalan da Silva e soldado PM Elder Júnior dos Santos.

O sucesso do projeto, que acontece também em outros quatro núcleos em Ji-Paraná, se deve a parcerias da administração pública com a sociedade empresarial local, com um programa que objetiva retirar crianças da ociosidade, garantir interação social e formar futuros atletas profissionais e proporcionar a proximidade da Polícia com a comunidade

O Comandante do 2º BPM – Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel PM Eber Milton Barros de Oliveira, destaca que o quartel está aberto à comunidade e que o Projeto é um sonho antigo que se realizou, afinal “a comunidade merece todo nosso olhar, e nossas crianças farão da nossa sociedade um lugar melhor”, afirmou.