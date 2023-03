O Município de Cacoal, que nos últimos anos tem se notabilizado pela realização de grandes eventos cujo foco é levar alegria, lazer e entretenimento à população, mais uma vez marcou presença com a realização de um grande Show de Manobras Radicais, no Espaço Beira Rio Genésio Lima, palco de grandes eventos.

O Show de grandes manobras radicais teve início às 19 horas, com quatro horas de duração, mas dezenas de pessoas começaram a chegar bem antes, ansiosas por desfrutar de uma noite especial, com um evento daqueles cujo feito estará presente nas mentes e corações dos participantes até que outro momento igualmente especial o supere em escala de grandeza futuramente.

Apesar de ser um Show de Manobras radicais do talentoso grupo do “Força e Ação”, os organizadores cuidaram de tudo em prol da segurança e conforto de um público diverso, onde foi possível notar a presença de pessoas de todas as idades, desde crianças e adolescentes, até pessoas adultas de meia idade, mas também idosos que sabem o valor de viver uma vida bem vivida.

O prefeito Adailton Fúria afirmou que o objetivo desse show foi o de propiciar momentos de lazer e muita alegria à população cacoalense. Segundo ele, o povo de Cacoal, que faz as coisas acontecerem com a força do seu trabalho e vigor do seu empreendedorismo, também merece desfrutar de momentos de alegria que eventos culturais, esportivos e de entretenimento como esse pode propiciar.

A primeira-dama Joliane Fúria também acompanhou de perto o Show de Malabarismo de artistas sobre rodas. Para ela, que é Secretária Municipal de Cultura, os eventos culturais e esportivos também são parte das demandas da população por ações que propiciem qualidade de vida.

O deputado estadual Cássio Góis também marcou presença ao Show, afirmou que o seu mandato está sempre buscando maneiras de defender a população em diversas frentes, como na saúde, educação, agricultura familiar, infraestrutura, mas também apoia eventos culturais como esse.

Segundo ele, a cultura é um importante elemento da nossa identidade e deve ser valorizada e incentivada pelos governantes. “Parabenizo à Secretaria Municipal de Cultura de Cacoal pela iniciativa e a todo o público que compareceu ao Espaço Beira Rio. Nos últimos anos Cacoal tem notabilizado por promover grandes eventos, com repercussões que vão muito além de suas fronteiras geográficas”, afirmou.