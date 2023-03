Mesmo com a decisão da justiça de ratificar Valdomirá Corá (MDB) na presidência da Câmara de Cacoal, a eleição da Mesa Diretora continuará tendo reflexos no Poder Legislativo e está longe de acabar (leia mais AQUI).

Nesta semana, em entrevista concedida à TV Allamanda SBT – exibido no programa do apresentador Diego Maia – Valdomiro Corá (MDB) e Paulinho do Cinema (PSB), vereadores que estiveram em lados opostos na disputa da nova Mesa Diretora, deram suas versões quanto à celeuma.

Corá, na condição de novo presidente do Legislativo, disse que sabe trabalhar e esse é o motivo de ter sido eleito pelo quinto mandato ao Legislativo, e reclamou da chapa adversária. “A outra chapa não teve voto e queria ganhar na marra, queriam me tirar. Isso é ato de gente covarde”, desabafou.

Por sua vez, Paulinho do Cinema, que está no seu segundo mandato no Legislativo, disse que vai obedecer a decisão da justiça. “Uma das nossas intenções foi realmente atingida. A população precisa saber quais são os vereadores que não aceitam algumas coisas na velha política. Nosso intuito era não votar em quem já foi preso, não votar em quem tem um monte de processos. Alguns vereadores primam pela qualidade na política. Nós estamos extremamente felizes pelo resultado que deu até agora porque o que queríamos é que a justiça enxergasse que nós queremos o correto. Existem alguns vereadores que pregam honestidade, mas não vivem isso”, analisou.

>>> CONFIRA A ENTREVISTA ABAIXO:

