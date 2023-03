O principal ponto de ligação entre os Estados de Rondônia e Acre, um trecho da BR-364, no distrito de Extrema, segue interditado desde o último domingo (19), quando crateras se abriram no meio da via.

Diante disso, o Senador Jaime Bagattoli conseguiu que o Ministro de Infraestrutura, Renan Filho, determinasse urgência e emergência na restauração do respectivo trecho.

“Em reunião com o ministro nesta terça-feira (21), detalhei a importância do trecho e as complicações sociais e econômicas para os dois estados, caso a via continue interditada por mais tempo. Muito compreensivo, ele determinou urgência na restauração desse trecho”, explica o senador.

Logo após a reunião, Jaime protocolou um ofício destinado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), solicitando a liberação urgente das rodovias que se encontram interditadas em Rondônia.

Além do trecho da BR-364, o parlamentar registrou, no documento, a situação da BR-435 KM 70 que sofre risco de rompimento de parte da pista entre Vilhena e municípios do Cone Sul, e a BR-319 KM 708, cujo trecho do acostamento cedeu entre a capital Porto Velho e o município de Humaitá (AM).

“Todas as rodovias citadas fazem parte do complexo eixo rodoviário do Estado e clamam por obras de recuperação há um bom tempo. Por isso, pedi ao Dnit e ao Ministério da Infraestrutura que busquem um olhar diferenciado”, finalizou o senador.