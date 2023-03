Nesta semana, o Sicoob Fronteiras realizou a entrega de aproximadamente 500 livros aos alunos do 1º ao 5º ano da rede municipal de ensino de Colorado do Oeste.

Os livros fazem parte da Coleção Financinhas, um material elaborado e desenvolvido pelo Instituto Sicoob, voltado à Educação Financeira Infantil.

“O objetivo é desenvolver gerações aptas a tomarem decisões financeiras conscientes e sustentáveis. Além dos livros entregues aos alunos, o programa visa apoiar professores, facilitando o diálogo sobre finanças com o público infantil em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que trata da educação financeira como tema transversal”, explica Carlos Biazi, presidente do Sicoob Fronteiras.

Através dos livros da Coleção Financinhas, a Educação Financeira é apresentada em linguagem lúdica e acessível ao repertório da infância, abordando temas como sonhos, necessidades e desejos relacionados ao contexto financeiro.

O Programa Financinhas nas Escolas foi lançado pelo Instituto Sicoob em 2021 e é direcionado a crianças entre 6 e 10 anos do Ensino Fundamental I. Em Colorado do Oeste, o projeto é desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

“Por meio deste projeto, a expectativa é abordar temas como cooperação, participação, autoconhecimento e senso de comunidade. Tudo isso visando estimular nas crianças comportamentos que auxiliem na criação de bons hábitos financeiros e de cidadania”, finalizou o presidente do Sicoob Fronteiras.