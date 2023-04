A partida no estádio Biacão era confronto direto por uma vaga na sequência do campeonato, jogando em casa o Galo da BR pressionou e suportou os contra ataques do Vilhenense.

Mas o Jipa só venceu por um a zero com gol marcado no final do primeiro tempo, a bola sobrou livre no meio da área para o zagueiro Sávio garantir a vitória do Galo da BR.

Com a vitória o Ji-Paraná somou 11 pontos e garantiu classificação para a próxima fase.