MULHERES AO MAR – 2ª EDIÇÃO A sócia proprietária Alessandra Stecca da MILHAS Viagens e Turismo em Cacoal/RO, viajou no último dia 30, para a 2ª edição do “MULHERES AO MAR”, numa incrível viagem para mulheres acompanhadas pela experiente empresária, com apoio e segurança para todo o grupo. O roteiro está sendo pelo Caribe, com sete noites em destinos turísticos com inúmeras opções de passeios, além da rota belíssima, o Navio MSC SEASIDE reescreve o livro de regras do design de navios de cruzeiro, combinando áreas internas e externas para conectar o turista ao mar como nunca antes. Ao redor de todo o navio na altura do sétimo andar existe uma promenade única, com lugares para comer, beber, fazer compras, nadar e tomar sol. E ainda, desfrutarem de vistas incríveis das duas passarelas com piso de vidro e elevadores panorâmicos. Uma viagem que com certeza ficará eternizada na memória de cada mulher participante.

VANDER ROSALINO RIBEIRO Na próxima segunda-feira, DIA 10, o empresário Vander Rosalino Ribeiro comemora aniversário ao lado da esposa empresária Mariana Gutierrez Rosalino, dos filhos Murilo e a caçula Olívia, e dos pais Vander Ribeiro e Marcia Rosalino Ribeiro.

CASA & DECORAÇÃO Registrei a empresária LUIZA AIBARA na manhã de ontem, admirando as novidades na elegante e prestigiada CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, a maior loja de móveis e decoração de Rondônia. Luiza elogiou o maravilhoso quadro da girafa e fez questão de se deixar fotografar com ele. Adorei o encontro.

DIMARE Móveis Planejados Em um dos elegantes showrooms do novo espaço da DIMARE Móveis Planejados na avenida Marechal Rondon esquina da rua Antônio Deodato Durce em Cacoal/RO, o empresário Wender Garcia sócio proprietário do arrojado e prestigiado empreendimento recepcionou a empresária Irineia Rocha da RECCO.

GRUPO GILBERTO MIRANDA Registrei a supervisora de vendas Kawanny de Camargo das prestigiadas concessionárias CITRÖEN, PEUGEOT em Cacoal e FIAT PSV em Cacoal e Rolim de Moura comandadas pela dinâmica empresária Poliana Miranda do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia.

SICOOB FRONTEIRAS RECEBE SELO GTPW Pela 2ª vez, a cooperativa de crédito SICOOB FRONTEIRAS presente nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, conquistou o SELO GTPW, certificado pela consultoria global Great Place To Work, certificação que reconhece mundialmente empresas de todos os portes que conseguem criar excelentes ambientes de trabalho. Criada em 2017, a certificação realiza rankings anuais, levando em consideração diversos critérios, como clima organizacional, benefícios, remuneração, transparência da gestão e outros. O presidente Carlos Biazi destaca que a SICOOB FRONTEIRAS estabelece um bom ambiente de trabalho e um relacionamento próximo com seus colaboradores, o que impacta diretamente na qualidade do trabalho, dos serviços oferecidos e também nos resultados alcançados.

COLEÇÃO FINANCINHAS SICOOB FRONTEIRAS Alunos do 1º ao 5º ano da rede municipal de ensino de Colorado do Oeste/RO, receberam aproximadamente mais de 500 livros da COLEÇÃO FINANCINHAS, um material elaborado e desenvolvido pelo Instituto Sicoob em 2021, voltado à Educação Financeira Infantil direcionado a crianças entre 6 e 10 anos, com linguagem lúdica e acessível ao repertório da infância, abordando temas como sonhos, necessidades e desejos relacionados ao contexto financeiro. Em Colorado do Oeste, o projeto é desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. O presidente Carlos Biazi da Sicoob Fronteiras explicou que além dos livros entregues aos alunos, o programa visa apoiar professores, facilitando o diálogo sobre finanças com o público infantil em consonância com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, que trata da educação financeira como tema transversal.