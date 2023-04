Já começou a contagem regresiva para mais uma comemoração de aniversário da melhor casa sertaneja da região norte.

Old Ranch, comemora hoje, 11 anos, da melhor forma, sempre oferecendo um bom atendimento e shows com artistas de renome, ambiente climatizado e muito confortável.

Com evento exclusivo para apenas 500 pessoas, a casa realiza mais um show nacional e recebe Fred & Fabrício, uma das duplas mais estouradas do momento em todas as plataformas digitais.

Fred & Fabrício lançam o segundo volume do projeto ‘Acústico de Primeira 2’, com oito novas faixas. Concluindo um importante ciclo para a dupla, o trabalho ajudou a posicionar os artistas como grandes nomes da nova geração da música sertaneja.

A dupla vem chamando a atenção pela facilidade de alternância entre primeira e segunda voz, sendo aguardada com grande expectativa pelo público.‘Flor de Plástico’, inédita e faixa-foco do projeto, conta com a participação de Jorge & Mateus, em menos de 24h do lançamento soma mais de meio milhão de visualizações.

Além das atrações, a festa será comandada pelos cantores Lucas LoL, Dhiony Silva, Guilherme Ferreira e Raphael Nascimento.

Restam poucos ingressos, se ainda não garantiu o seu, pode adquirir na Diip Bar e banca Capricho, que fica localizada na Praça Nossa Senhora Aparecida, no centro da cidade.

Mais informações serão fornecidas através do telefone (69) 98134-4990, com Eliton Costa.

>>> VEJA O CLIP ABAIXO:

