O Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp, tem realizado transformações com projetos de engenharia e arquitetura nos espaços públicos e ainda, valorizando a cultura de cada município rondoniense.

Em Pimenteiras do Oeste, o principal espaço de lazer da cidade, a Praça dos Quilombolas, conta agora com um banheiro de 27 metros quadrados à disposição dos moradores. A obra foi executada com infraestrutura para o público masculino e feminino, e um destinado às Pessoas Com Deficiência (PCD).

A praça em homenagem aos primeiros habitantes da cidade foi construída no final da década de 1990, e não tinha a estrutura básica para atender à demanda da comunidade. O governador Marcos Rocha enfatiza a importância da realização da obra no local. “Estamos trabalhando para atender às demandas, por sermos um Governo municipalista, valorizando as necessidades dos munícipes, especialmente aos que utilizam o local para as atividades recreativas e sociais”, destacou.

Para a prefeita da cidade, Valéria Aparecida Garcia, a obra é um avanço para o município, . “Nossa praça tem mais de 30 anos de construção e a obra foi atendida”, afirmou.

O investimento da obra foi de R$ 180.566,15 (cento e oitenta mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quinze centavos), oriundos da emenda parlamentar individual do então deputado estadual, Anderson Pereira, em consonância com o artigo 70, da Lei Estadual n° 4.916 de 15 de dezembro de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária.

PIMENTEIRAS DO OESTE E OS QUILOMBOLAS

O processo de ocupação do espaço natural onde hoje se localiza o município de Pimenteiras do Oeste, originou-se da fuga dos escravos procedentes de Vila Bela da Santíssima Trindade no Estado de Mato Grosso. Os escravos fugindo de Vila Bela, dirigiam-se para o Norte, seguindo o curso do Rio Guaporé. A localidade de Laranjeiras, até hoje existente como um povoado, abriga cerca de 70 moradores. Atualmente, a cidade conta com 2.191 habitantes.