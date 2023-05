L.J.C., que estava foragido do sistema prisional, foi preso na cidade de Pimenteiras do Oeste, após se desentender com seu irmão e desferir uma paulada na cabeça dele.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a irmã da vítima procurou o quartel da Polícia Militar (PM) e relatou que um homem identificado por ela pelas iniciais “F.F., foi até sua casa e contou que o irmão dela identificado pelas iniciais “L.J.C”., havia discutido com outro irmão identificado por “F” e que L., tinha desferido uma paulada na cabeça de F, e que ele estava desacordado e precisava de atendimento médico.

Com isso, a guarnição saiu em diligência e localizou a testemunha F.F., no qual disse aos militares que ele estava na companhia de L.J.C. e F., ingerindo bebidas alcoólicas e em dado momento por motivos fúteis F., pegou um pedaço de madeira e golpeou L.J., na cabeça, com a pancada a vítima ficou desacordada.

A vítima foi socorrida por uma ambulância ao hospital e passou por procedimentos médicos.

De posse das informações, a guarnição fez buscas e localizou o suspeito.

Em consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) foi constatado que contra F., havia mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Cerejeiras.

Diante dos fatos, F., foi levado para a delegacia de Polícia de Cerejeiras, onde a ocorrência foi registrada e ele ficou a disposição da Justiça.