Operação conjunta da Polícia Militar foi acionada para ir até a fazenda Água Mansa, localizada na RO 257, distrito de 5°Bec, Machadinho D’Oeste/RO, para averiguar uma denúncia de Esbulho Possessório com arrombamento.

No local, a denúncia foi confirmada, sendo encontrado, em uma região de mata, na fundiária da referida propriedade, um grupo de 15 pessoas, sendo 13 homens, entre estes dois menores de idade e duas mulheres, que haviam desmatado uma área pequena, onde trabalhavam na construção de um barraco coletivo.

Com a chegada das equipes policiais, todos os invasores foram abordados, sendo os homens submetidos a busca pessoal, na qual nada de ilícito fora localizado.

Um homem identificado como Gilberto se apresentou como líder do grupo e alegou que seu advogado teria lhe garantido que área invadida não tinha documentos e que não pertencia a fazenda, sendo este o motivo que os levaram a entrar lá, porém não apresentou documentos que comprovassem sua declaração.

Diante do fato, os invasores foram retirados da fazenda e conduzidos para o quartel em Machadinho, onde diante do Termo de Manifestação da vítima e do termo de compromisso dos Autores em comparecer na audiência de conciliação, no Juizado Especial Criminal (JECRIM) do fórum desta comarca, foram lavrados os Termos Circunstanciado de Ocorrência (TCO), pelo crime de menor potencial ofensivo, Esbulho Possessório, ficando o JECRIM responsável por intima-los posteriormente.

Os Autores permaneceram responsáveis por seus objetos e documentos pessoais. Ao término do procedimento policial, todos foram liberados.

O dono da propriedade ressaltou que os invasores arrombaram o cadeado da porteira para entrar em sua fazenda.

Com os invasores foram apreendidos seis facões, uma faca, três caixas de foguetes, cinco caixas de bombas n°04, dois martelos e uma foice, os objetos permaneceram na sede da 2°CIA/8°BPM.

Uma motocicleta Honda, modelo Bros, placa NEB 8791, foi abandonada no local pelo proprietário que provavelmente fugiu ao perceber a presença policial.

O veículo foi vistoriado, onde ficou confirmado irregularidades na placa e no pneu traseiro e por isso foi removida para o pátio da Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito) em Machadinho.