Nesta segunda-feira, 8, moradores da área rural de Cabixi, mais precisamente da linha 12, sentido Mato Grosso, entraram em contado com a redação do Extra de Rondônia para reclamarem da constante falta de energia elétrica naquela região.

De acordo com informações dos sitiantes, a falta de energia está prejudicando até o trabalho no posto de fiscalização do Idaron localizado na divisa de Rondônia com Mato Grosso.

Segundo relata os agricultores os prejuízos são incalculáveis, pois produtos que precisam de refrigeração estragam rapidamente.

De acordo com os produtores rurais no dia 05 de maio faltou energia das 00h00 às 11h30. No dia 06 das 21h00 ás 03h00. No 07 das 22h00 ás 09h30, e desde então falta energia praticamente todos os dias.

Diversas reclamações foram feitas na concessionária, mas a Energisa não dá nenhuma satisfação aos consumidores.