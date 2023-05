As meninas do Furacão do Vale do Jamari conquistaram a segunda vitória no Brasileiro Feminino.

O Real Ariquemes venceu o Bahia fora de casa pelo placar de 3 a 1 e emendou mais uma vitória na competição. Com a vitória, o Real Ariquemes chegou aos seis pontos na tabela, mas ainda na zona de rebaixamento na 15ª posição.

Os gols do Real Ariquemes foram marcados por Karol Lins (duas vezes) e Mafê, de pênalti. Nathane diminuiu para o Bahia. No próximo sábado (13), as meninas do Real Ariquemes enfrenta o Grêmio, no estádio Estádio Aírton Ferreira da Silva também fora de casa. O jogo será às15h, no horário de Brasília válido pela 11ª rodada Brasileiro.