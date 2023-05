De passagem por Vilhena nesta quinta e sexta-feira, 11 e 12, o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL) concedeu entrevista exclusiva ao Extra de Rondônia falando de suas ações e também criticando o presidente Lula.

Falou a respeito do seu discurso no plenário da Câmara dos Deputados, quando chamou pra “porrada” o ministro da Justiça, Flávio Dino, no caso de projeto das “Fake News” defendido pelo governo Lula e repudiado por parlamentares da bancada do PL (leia mais AQUI).

Ele também comentou sobre o relacionamento político com o governado Marcos Rocha.

EXTRA: Qual o motivo da sua visita a Vilhena?

CHRISÓSTOMO: Mostrar ao povo o que já fiz. Nos últimos três anos, o total de recursos que disponibilizei para Vilhena ultrapassa os R$ 8 milhões. A maior parte foi destinado à saúde. Foram R$ 3 milhões só para este setor. Já coloquei, recentemente, mais uma emenda de R$ 1 milhão para melhorar a estrutura do Hospital Regional. O prefeito está ciente.

EXTRA: Tem alguma agenda oficial?

CRISÓSTOMO: Sim. O prefeito estará comigo recebendo uma ambulância, a mais moderna e confortável, adequada para transporte de longa distâncias para os hospitais de Cacoal e Porto Velho.

EXTRA: Além da saúde, outras áreas têm sido atendidas?

CHRISÓSTOMO: Aloquei R$ 1,2 milhão para deixar o Ginásio Jorge Teixeira lindíssimo. O recurso já está empenhado. E também vamos terminar o trecho da avenida Brigadeiro Eduardo Gomes que está sem o pavimento asfáltico, ao lado do Parque de Exposições.

EXTRA: E o Cone Sul? Alguma emenda para as cidades da região?

CHRISÓSTOMO: Cerejeiras está sorrindo. Isso porque está quase ultrapassando Vilhena em recursos nossos. São mais de R$ 8 milhões. Lá eu tenho muitos parceiros, políticos que acompanham e apresentam demandas, como tem acontecido também em Vilhena. Neste momento estou com o vereador Alexandre Damasceno. Mas em Cerejeiras tenho muitos secretários e políticos que me dão apoio, suporte e fazem campanha para mim. Estou derramando recursos em Cerejeiras porque o povo de lá é leal a mim. Mas toda a região é leal. Os sete municípios do Cone Sul têm recursos meus. Vou entregar uma pick-up para a agricultura de Cabixi.

EXTRA: O senhor prioriza o campo?

CHRISÓSTOMO: Sem produção ninguém vive. É o suor do homem do campo que garante a vida na cidade. Recentemente entreguei muitas máquinas em Porto Velho. Encaminhei mais de R$ 36 milhões para a capital, no total. Não há ninguém que possa reclamar do meu trabalho. Além de ajudar a agricultura, tem muito dinheiro para asfaltar o bairro Três Marias, só lá são quatro ruas. Eu sou do povo, e não estou aberto apenas a receber pedidos de prefeitos ou vereadores. As associações de moradores, do campo e da cidade, podem falar comigo e encaminhar pedidos. Inclusive, quero ajudar aqueles que estão com áreas embargadas. O Ibama embargou 11 mil áreas, e tem aqui em Vilhena também. Dia 25 farei uma audiência na Câmara Federal visando a proteção de quem produz.

EXTRA: A BR-364 cheia de buracos. Algum projeto para melhorar?

CHRISÓSTOMO: Sendo realista, creio que alguns trechos apenas devem ser duplicados de imediato. A exemplo da parte da rodovia entre Jaru e Ouro Preto, que é uma “garganta”. Se um caminhão entra ali, não consegue ultrapassar. Eu destinei R$ 9 milhões para duplicar o perímetro urbano de Ouro Preto que é bem problemático. Haverá túnel para dar vazão do movimento que é das avenidas. A licitação já vai começar no DNIT. Os recursos eu já garanti.

EXTRA: Como está seu relacionamento com o governador Marcos Rocha?

CHRISÓSTOMO: Cada um segue o seu caminho. Não temos relação próxima, mas me coloco à disposição. O povo não quer saber disso. Não quer saber de sigla e nem nada disso. Quer saber de quem faça pelas suas famílias.

EXTRA: O senhor ocupou a tribuna e chamou o ministro para a porrada. A imprensa nacional divulgou. Por que o senhor agiu assim?

CHRISÓSTOMO: Não tem problema nenhum. O Globo, a CNN, todos falam de mim. O ministro Flávio Dino disse que se o PL das fake-news não for aprovado ele vai para o STF. E se lá não derem jeito, ele impõe na marra. Na marra não pode, é ditatorial. Nosso país é democrático, e não vamos deixar que seja comunista. Se o ministro insistir, eu quero é que ele leve cacete e porrada. É isso que eu digo. Mas ele não vai levar porrada de mim, mas sim do povo. Eu sou de paz, mas o povo fica bravo. Mas eu falo também que a picanha virou abóbora, milhões de pessoas me acompanham e concordam comigo no País todo. Eu sou um dos caras mais vistos no TikTok. Tem publicação que se refere a mim que dá 6 milhões de visualizações. Eu falei para o Brasil que sem-terra não produz nada. Eu, como oposição ao governo Lula, estou atento a tudo.

EXTRA: Qual nota o senhor dá ao governo Lula nestes 120 dias?

CHRISÓSTOMO: O barbudinho não tem nota para passar. Ele só atua no sentido de anular o que o meu presidente Bolsonaro fez. Tem que tirar esse ódio do coração. Eles não querem fazer nada, mas apenas desfazer o que o Bolsonaro fez. Eu sou a direita conservadora em Rondônia e vejo nitidamente esse povo do PT tentando desfazer o que Bolsonaro fez. Cessaram até o fornecimento de água do São Francisco e estão querendo cobrar pelo pix. O aumento do salário mínimo que concederam foi de R$ 18,00. O Bolsonaro atendia mais aos pobres, que o Lula tenta prejudicar de todo jeito. Faça o trabalho dele e deixa o PL em paz. Bolsonaro vai organizar o partido no país todo, e eu farei isso também em Rondônia. Sou o vice-presidente do PL no Estado, o senador Jaime Baggatoli aqui de Vilhena é o presidente. Vamos trabalhar unidos pela direita. Conservador e cristão é o PL. Tem partido que diz que é tudo isso, mas está com vários ministérios lá com o Lula.

EXTRA: O senhor pediu a abertura de uma CPI contra o presidente Lula. Em que pé está?

CHRISÓSTOMO: O presidente ofereceu cargos no governo e a liberação de R$ 60 milhões para os deputados ficarem na base dele. É crime de responsabilidade. Acionei ele. Está protocolado há dois meses e uma hora o presidente da Casa precisa dar prosseguimento. Eu acho que o Lula não está bem da cabeça. Os absurdos que ele fala fora do Brasil é uma irresponsabilidade muito grande. Não dá para considerar que ele é o presidente da República. Agora, por último, ele e a primeira-dama ‘Jambóbora’ gastaram R$ 40 cada a diária de um hotel em Londres. Temos que ter o impeachment do barbudinho, porque é ex-presidiário e anda mijado.